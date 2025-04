Il sindaco sollecita Pedemontana: "Aprire le strade di cantiere per evitare disagi alla viabilità"

Aprire le strade di cantiere per evitare disagi alla viabilità locale. E' questa, in sintesi, la richiesta del sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli, che in questi giorni ha scritto a Pedemontana per sollecitare l'intervento viabilistico.

Il sindaco sollecita Pedemontana

In particolare il primo cittadino chiede ad Autostrada Pedemontana Lombarda la realizzazione della strada di cantiere per evitare il passaggio dei camion in via San Giovanni Bosco a Usmate Velate:

"La mancanza di tale arteria sta comportando delle ripercussioni sulla viabilità del Comune di Usmate Velate dato che i mezzi pesanti operanti nel cantiere di Pedemontana ad Arcore, in assenza della suddetta strada che collegherebbe direttamente via Varisco con via Gilera, percorrono via San G. Bosco e altre strade del nostro territorio. Ho quindi sollecitato Pedemontana ad aprire quanto prima la viabilità prevista dalla cantierizzazione”

I sopralluoghi dei tecnici

A tale scopo sono stati effettuati sopralluoghi da parte della Polizia locale e dell’Ufficio tecnico che hanno verificato l'effettivo disagio arrecato alla viabilità cittadina. Usmate Velate, ricordiamo, è interessato dal passaggio della Tratta C di Pedemontana che da Cesano Maderno arriva nel suo territorio fino alla Tangenziale Est.

Mercoledì 16 aprile alle 20.30 si terrà, in oratorio a Velate, un'assemblea organizzata dal Circolo Gaia Legambiente per illustrare l'impatto dell'autostrada sul paese.