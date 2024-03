Il SocialCafe Verri invita alla "degustazione astrologica"

Sabato 23 marzo 2024, il Bistrot Reale della Reggia di Monza ospita una “degustazione astrologica” che celebra col #SocialCafeVerri l’eredità dell’Illuminismo e anticipa un ricco programma di iniziative.

Degustazione astrologica

“Il Verro d’Oro” torna a volare nei cieli dell’equinozio di primavera. Sabato 23 marzo 2024, dalle ore 16.30, il Bistrot Reale della Reggia di Monza propone un pomeriggio di “degustazione astrologica”, in collaborazione con il #SocialCafeVerri e i collaboratori del periodico nato per celebrare i 260 anni de “Il Caffè”: la storica pubblicazione dell’Illuminismo lombardo, edita dai Conti Verri di Biassono e dall’Accademia dei Pugni fra il 1764 e il 1766.

Ospite un'esperta di Monza

"Ospite speciale di questo primo appuntamento, cui da dopo Pasqua farà seguito un programma di eventi che approfondirà anche le “rotte del caffè” con gli enti nazionali del turismo e vedrà coinvolti sia associazioni che studenti delle scuole di Monza, oltre a nuovi special guest, è Laura Giudici: esperta monzese di astrologia e astronomia che, insieme ai collaboratori de “Il Verro d’Oro”, aiuterà a comprendere le influenze sulla Terra dell’equinozio di primavera, così come le profonde trasformazioni intervenute nel rapporto fra uomo e cosmo con l’Illuminismo" spiega Alberto Caspani, giornalista di Biassono, ideatore del progetto "Il Verro d'Oro".

"Il Caffè"

"La pausa caffè pomeridiana offrirà fra l’altro l’occasione di per riscoprire i brillanti testi a tema de “Il Caffè” e sperimentare nuove forme di degustazione, in cui il piacere della scura bevanda si mescola a quello del “rischiaramento filosofico” (Aufklärung), in un dialogo aperto e informale" conclude Alberto Caspani. Per maggiori informazioni: https://www.odosophia.it/socialcafeverri.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 26 marzo 2024.