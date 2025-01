Il sogno da "velina" di Miriana finisce in semifinale

Miriana D’Agostino si ferma alle semifinali: è sfumato per la giovane di Vimercate il sogno di diventare la nuova "Velina bionda" di "Striscia la Notizia".

Sconfitta in semifinale

La corsa di Miriana D’Agostino verso il titolo di "Velina bionda", nel tg satirico di Canale 5, si è interrotta ieri sera, martedì 28 gennaio, in semifinale. La 24enne di Vimercate ha affrontato durante la trasmissione la 23enne pugliese, Simona Frascaria, in una sfida emozionante, ma ha dovuto cedere il passo con il 41% dei voti contro il 59% ottenuto dalla sua avversaria.

Per un soffio, Miriana non ha avuto accesso alla finalissima prevista per domani sera, giovedì 30 gennaio. Nei giorni scorsi, la giovane aspirante "Velina" aveva entusiasmato il pubblico con le sue performance.

Mercoledì scorso, nei quarti di finale, la vimercatese aveva conquistato il 61% delle preferenze, superando Federica Balzano, 18 anni. Un successo che aveva confermato il forte sostegno del pubblico per la vimercatese, già protagonista due settimane fa di un'altra vittoria schiacciante.

Miriana non si abbatte: "Esperienza incredibile, ringrazio tutti"

Nonostante la sconfitta, Miriana si è detta orgogliosa del percorso fatto e del supporto ricevuto dai suoi sostenitori: "È stata un’esperienza incredibile, un sogno che ho vissuto con entusiasmo e passione. Ringrazio di cuore tutti quelli che mi hanno sostenuta: il vostro affetto è stato il regalo più bello".

La finalissima di giovedì 30 gennaio incoronerà la nuova "Velina bionda", la prima scelta in 37 edizioni attraverso il voto del pubblico. Anche se il sogno di Miriana si è fermato alle semifinali, il suo talento e la sua determinazione lasciano aperte molte porte per il futuro.