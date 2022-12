Il sogno del piccolo Matteo sulle orme di Valentino Rossi

Il sogno del piccolo Matteo Gaudiano sulle orme di Valentino Rossi. Il giovane pilota di Roncello punta a diventare un campione di motociclismo e si sta già togliendo parecchie soddisfazioni.

Reduce da una grande stagione

Nove anni, un grande talento per il motociclismo e un sogno da inseguire a tutta velocità. Roncello si gode il suo piccolo Valentino Rossi, capace di conquistare grandi successi in sella alla sua mini-moto. Stiamo parlando del giovanissimo Matteo Gaudiano, reduce da una grande stagione nel "Trofeo Pepsi" e pronto per tentare il grande salto.

"Le moto mi sono sempre piaciute e la passione l’ho ereditata da mio papà - ha raccontato Matteo - Il mio idolo è sempre stato Valentino Rossi e da grande mi piacerebbe diventare come lui".

In attesa di raggiungere palcoscenici così importanti, il roncellese è stato protagonista di un’ottima stagione, condita da vittorie e piazzamenti sul podio, che gli sono valsi il secondo posto in classifica generale.

A caccia di uno sponsor

Ad affiancarlo in questa sua avventura ci sono i genitori, in particolare la mamma Valentina.

"Nostro figlio ha sempre avuto la passione per il motociclismo e noi stiamo cercando di aiutarlo a realizzare il suo sogno - spiega Valentina - Tuttavia sappiamo che non è semplice, anche perché non si tratta di uno sport “normale”: richiede molti sacrifici, non solo per Matteo ma anche per tutta la nostra famiglia".

