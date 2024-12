Un sorriso che si è spento troppo presto. Ma che resterà per sempre impresso nel ricordo e nel cuore di chi l’ha amata. E’ volata via a soli 36 anni Beatrice Sarcina, originaria di Macherio, ma residente a Villasanta da qualche mese.

Il sorriso di Beatrice si è spento a soli 36 anni

A strapparla all’affetto dei suoi cari, nel fiore della vita, un nemico invisibile e arcigno contro cui stava combattendo da un paio di anni. Una battaglia affrontata a testa alta, con coraggio e con quella speranza che non l’ha mai abbandonata. A ricordarla sono le sorelle Roberta e Anna, il fratello Giovanni e i genitori Chiara e Massimo:

"Beatrice era una ragazza fuori dagli schemi, con un cuore enorme, che ha coltivato mille passioni lasciando ovunque un segno profondo"

Una ragazza dalle mille passioni

Nata e cresciuta a Macherio, si era laureata in Scienze della Comunicazione e aveva lavorato in uno studio di amministrazione condominiale a Milano. Fino allo scorso anno, quando aveva deciso di lasciare l’impiego per cercare nuovi stimoli e una nuova strada da percorrere per ritrovare se stessa.