«Il sottopasso di via Indipendenza versa in uno stato indecente, si faccia qualcosa per ripristinare il decoro». A denunciare l’incuria che regna nel passaggio pedonale a Meda è la capogruppo del Polo civico, Rina Del Pero, che giovedì sera della scorsa settimana ha portato all’attenzione del Consiglio comunale i rischi per la sicurezza di chi lo utilizza.

«Il sottopasso in centro versa nel degrado»

«Se prima si trattava solo di una questione di sporcizia e di inciviltà di qualche cittadino, adesso la problematica è molto più seria - ha sottolineato la consigliera - Ci sono pezzi che si staccano dal muro, la griglia pericolante, tombini pieni di materiale... Va bene l’attenzione alle grandi opere, ma bisogna curare anche quelle più piccole. Non è bello che nel centro di Meda, tra via Indipendenza e corso Matteotti, ci sia questa situazione. Bisogna intervenire per evitare che qualche mattonella caschi in testa a qualcuno, perché poi non ci basta sentirci dire che nel caso c’è l’assicurazione...».

«Sono d’accordo con la consigliera, uso il sottopasso ed è in una condizione davvero improponibile - ha ammesso il sindaco, Luca Santambrogio - Al di là della pulizia, va proprio sistemato a livello di manufatto. Oltre alle criticità segnalate da Del Pero, ci sono anche le alzate dei gradini che si staccano».

La speranza del primo cittadino è che parta il Piano attuativo Besana 2, fermo al palo da tempo, che consiste nella riqualificazione dell’area dell’ex Eden.

«In questo modo anche il sottopasso finalmente avrà una vera utilità e sbucherà in largo Europa - ha precisato - Finora, infatti, non ha mai avuto molto senso, dato che è sempre andato a finire contro una rete».