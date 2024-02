Il sottosegretario Magoni a Meda in visita alla Ginnastica Meda e alla Briantea84

Il sottosegretario Lara Magoni, con delega Sport e Giovani per Regione Lombardia, nel pomeriggio di giovedì 22 febbraio 2024, in occasione della quarta tappa del tour EnjoySport - lo sport in Lombardia, ha fatto tappa a Meda, prima alla palestra della Ginnastica Meda e poi al Palameda, in visita la prima squadra della UnipolSai Briantea84 Cantù.

Il sottosegretario Lara Magoni a Meda

Una giornata ricca di momenti di confronto e di approfondimento inserita nell'ambito delle iniziative promosse da Regione Lombardia relativamente allo sport, in particolare l’apertura del bando Dote Sport per l’anno 2023/2024. Iniziativa, quest’ultima, rivolta ai nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli e che stanzia due milioni di contributi a fondo perso, per un rimborso parziale o totale delle spese sostenute per i figli in età tra i 6 e 17 anni.

Visita alla Ginnastica Meda e alla Briantea84

Il desiderio di toccare con mano le realtà sportive, grandi e piccole, del settore sportivo lombardo, ha portato il sottosegretario a conoscere due preziose realtà medesi che da tempo arricchiscono di valore e pregio la città: Asd Ginnastica Meda e Briantea84. Due mondi che esprimono pienamente i valori sportivi del gioco di squadra, della condivisione e della perseveranza, soprattutto se insieme allo sport si racconta un tema molto sentito al giorno d’oggi: l’inclusione. In quest’ottica, numerose le iniziative di Regione Lombardia per supportare l’attività sportiva sotto ogni aspetto, dalla Dote Sport al Progetto Talento, oltre a diversi bandi a supporto delle manifestazioni sportive e dei progetti dedicati ai giovani.

Il sottosegretario Lara Magoni in visita alla Briantea84

Ad accompagnarla c'erano Alessia Villa, consigliera regionale, ex vicesindaco del Comune di Meda, Luca Santambrogio, sindaco di Meda, e Stefania Tagliabue, assessore allo Sport e vicesindaco Comune di Meda. A fare gli onori di casa il presidente Gianantonio Tomaselli, con coach Jagwloski e gli atleti della UnipolSai in fase di allenamento in vista del prossimo impegno di campionato programmato per sabato 24 febbraio alle 20, proprio al Palameda, contro Treviso (quarti di finale playoff, gara due).

"La mia mission è lo sport per tutti"

"Sono molto emozionata di essere qui, anche io ho fatto sport e per quindici anni ho praticato sci a livello nazionale - ha dichiarato Magoni - Come club siete un esempio positivo. Quando ho smesso di sciare, sono stata la prima maestra di sci per bambini con diverse disabilità. Da sportiva mi devo ritenere fortunata, oggi ho un ruolo politico e la mia mission è quella dello sport per tutti, quello vero. Non vorrei le olimpiadi o paralimpiadi, ma solo l’olimpiade perché altrimenti questa dignità per tutti non ci sarà mai. Vi ringrazio di cuore per quello che fate e per i messaggi che trasmettete".

Il bando ausili e protesi

Regione Lombardia, come dichiarato dal sottosegretario Magoni, ha messo in campo il bando protesi e ausili. Un milione di euro per andare a sostenere l’acquisto di strumenti e ausili per permettere a sempre più atleti di praticare sport paralimpico. Info su bandi.regione.lombardia.it.

Sindaco e vicesindaco soddisfatti dell'incontro

"È stato un piacere ospitare a Meda Lara Magoni, una campionessa dello sport nei luoghi dei campioni medesi - ha dichiarato il sindaco di Meda, Luca Santambrogio - Si è rivelata un’occasione per un

interessante confronto sulle potenzialità dei nuovi bandi che verranno lanciati da Regione Lombardia, sui quali il Comune di Meda sta già facendo importanti valutazioni".

