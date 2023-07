Il nuovo mezzo della Protezione civile accende la Festa de Curesciana. E viceversa. Si è tenuta sabato sera, proprio all’inizio della patronale, la cerimonia di consegna del veicolo che il Comune di Correzzana, a nome del consorzio comprendente anche Lesmo e Camparada, ha acquistato e donato alle Tute Gialle.

Il suono delle sirene per il nuovo mezzo della Protezione civile

Le chiavi sono state ufficialmente affidate al coordinatore Romeo Dorin alla presenza dei tre sindaci del territorio, Marco Beretta, Mariangela Beretta, Francesco Montorio e dei loro assessori, ma anche del consigliere regionale Alessandro Corbetta. Una presenza non casuale visto che il «regalo» è arrivato anche grazie all’importante finanziamento del Pirellone in seguito alla partecipazione a un apposito bando datato 2021.

"La sinergia con la Regione ha permesso al Comune di ricevere contributi per oltre 900mila euro negli ultimi sei anni e anche il mezzo che oggi consegniamo con gioia alla Protezione civile rappresenta uno dei tanti frutti di questa collaborazione - l’intervento del sindaco Marco Beretta - Il mio ringraziamento, a nome dei tre sindaci, va a Dorin e a tutti i volontari che dedicano il proprio tempo, con impegno, passione e generosità, a sostegno del territorio e delle nostre comunità. Un lavoro che anche le recenti calamità hanno dimostrato quanto sia fondamentale. Ed è compito delle istituzioni dotare il corpo della Protezione civile di strumentazioni e attrezzature adeguate a svolgere le proprie funzioni nella maniera più efficiente possibile".

Il corteo verso l'oratorio

Parole di ringraziamento a cui sono si sono unite quelle degli altri sindaci e dello stesso Corbetta, che ha voluto rimarcare l’importanza della collaborazione tra gli enti a sostegno delle realtà locali e sovracomunali, proprio come la Protezione civile.

Dopo la consegna delle chiavi, la simbolica accensione delle sirene che ha segnato la partenza del corteo in direzione oratorio al seguito del Corpo Musicale Santa Cecilia di Triuggio e dei volontari, tutti schierati in alta uniforme per l’occasione. Infine la benedizione del mezzo impartita da don Giuseppe Maggioni che ha permesso alla Festa de Curesciana di alzare ufficialmente il sipario per un fine settimana davvero scoppiettante e ricco di eventi.