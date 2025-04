La fortuna bianca nuovamente la Brianza. Nell'ultimo concorso infatti è stata registrata una vincita a Busnago.

Il Superenalotto premia la Brianza, vinti 43mila euro

La vincita è stata centrata al SuperEnalotto: come riporta Agipronews, presso l'Osteria S.Giuseppe in via Belgioioso è stato centrato un “5” da 43.527,94 euro.

L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 3 aprile riparte da 14,3 milioni di euro.