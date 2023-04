Il Tar si esprime a favore di una nuova torre per le telecomunicazioni mobili a Limbiate

Il TAR Lombardia si è espresso a favore della realizzazione di una nuova torre di telecomunicazioni mobili a Limbiate, annullando il diniego del Comune all'istanza di autorizzazione e annullando anche una parte del regolamento comunale.

Come si legge nella nota stampa diffusa da UTOPIA, secondo il TAR il diniego da parte del Comune sarebbe infatti in contrasto con l’orientamento di consolidata giurisprudenza secondo cui alle Regioni ed ai Comuni:

“è consentito individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei” e “…non è certamente ammessa l’introduzione per via regolamentare di limiti distanziali da siti sensibili, già giudicati illegittimi dalla Corte Costituzionale, né imporre, in generale, limiti estesi alla localizzazione (non consentiti), bensì solo dettare criteri di localizzazione”. “A ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all'amministrazione comunale di dettare criteri localizzativi è condizionata dal fatto che l'esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare l'interesse nazionale alla copertura del territorio e all'efficiente distribuzione del servizio”.