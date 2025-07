Il team Vannacci cambia nome dopo la diffida

Il Team Vannacci di Cesano Maderno cambia nome: d'ora in poi non sarà più dedicato al pugile cesanese Ernesto Formenti ma sarà intitolato al patriota Michele Accursi.

La decisione è stata presa poco fa dal leader, Elio Berto, e sul sito dell'associazione politico culturale Movimento il Mondo al Contrario, a cui il team è legato, il cambio è già ufficiale. Nel comunicato ufficiale che annuncia la novità nessun accenno alla diffida dei familiari dell'olimpionico Formenti.

"Il Team Formenti Vannacci cambia nome e diventa Team Accursi, aprendo una nuova fase del proprio percorso sotto la guida di Elio Berto, figura di riferimento per competenza, visione e impegno sul territorio - l'annuncio - Il cambio di nome rappresenta una naturale evoluzione e non una discontinuità: i valori fondanti restano saldi, così come l’impegno quotidiano nei confronti dei cittadini e delle comunità locali. Con il Team Accursi vogliamo dare nuova forza e chiarezza a un progetto che continua con determinazione e spirito di servizio. Cambia il nome, ma resta intatto lo slancio verso il futuro".