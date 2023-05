Il terzo bilancio partecipato sarà dedicato ai giovani

Il terzo bilancio partecipato di Meda sarà dedicato esclusivamente ai giovani.

Al via il terzo bilancio partecipato

Saranno i giovani i protagonisti della terza edizione del Bilancio partecipato promosso dal Comune di Meda per l'anno 2024. Il desiderio è infatti quello di renderli maggiormente partecipi al mondo cittadino, dando loro dei nuovi luoghi di aggregazione, e valorizzare tutto ciò che li riguarda all’interno del contesto cittadino, dall’aspetto del volontariato a quello occupazionale. Un approccio ben radicato e che vuole porre le basi per una cultura basata sui giovani e la loro partecipazione alla vita della città.

L'assessore Boga: "Scegliamo di investire sui giovani"

“Anche quest’anno vorrei sottolineare l’importanza di questo istituto. L’incontro tra la cittadinanza e l’Amministrazione è fondamentale per arrivare a una gestione efficace dell’infrastruttura sociale ed economica medese. I cittadini sono i destinatari del nostro agire, motivo per cui è importante concretizzare una visione di collaborazione e relazione con loro. Il 2024 sceglie di investire sui giovani, parte imprescindibile di ogni contesto cittadino”, il commento dell'assessore al Bilancio partecipato, Andrea Boga.

Stanziati 135mila euro per i progetti

Qualsiasi progetto riguardante le politiche giovanili sarà ammesso al voto e dopo la fase di votazione saranno realizzate le due proposte più gettonate. Verranno, infatti, stanziati 135mila euro euro da destinare per 15mila euro a un progetto di spesa corrente e per 120mila euro a un progetto di spesa di investimento. Sanno quindi finanziati i progetti che risulteranno primi classificati nell’ambito delle due tipologie di spesa.

Le date

I progetti potranno essere presentati dall'11 luglio al 15 settembre 2023. Seguirà la fase di valutazione del progetti ammessi dal 16 settembre al 26 settembre e a seguire la fase di votazione dal 30 settembre al 31 ottobre. I risultati saranno pubblicati entro il 6 novembre 2023, successivamente ci sarà la presa in carico dei progetti, con relativa comunicazione di attuazione, entro il 10 novembre 2023. Le modalità per la presentazione delle proposte, le varie fasi di presentazione, sottoscrizione e selezione dei progetti saranno disponibili in maniera dettagliata sull'apposita sezione sul sito internet istituzionale (https://www.comune.meda.mb.it/bilancio-partecipato/home/) e tramite i canali social facebook e instagram del Comune di Meda.