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Un milione e trecentomila euro per rendere più sicura una delle arterie utilizzate per collegare la Brianza monzese a quella lecchese e alla Tangenziale Est di Milano. La Provincia di Monza e della Brianza mette mano alla Sp 177 “Bellusco-Gerno” con un intervento di allargamento e riqualificazione del tratto compreso tra Usmate Velate e Camparada. Il cantiere partirà a gennaio 2027 e avrà una durata prevista di 180 giorni.

L’opera, finanziata da Regione Lombardia nell’ambito del programma di ammodernamento e manutenzione straordinaria delle strade provinciali, interesserà circa 720 metri, tra il chilometro 10+900 e il chilometro 11+620, proprio al confine tra i due Comuni.

Carreggiata più larga e nuove protezioni

L’obiettivo è superare alcune criticità che caratterizzano attualmente questo tratto, a partire dalla larghezza irregolare della carreggiata, che varia tra 4,20 e 7,20 metri, dalle banchine ridotte e dall’assenza di spazi riservati a pedoni e ciclisti.

Il progetto prevede l’adeguamento della piattaforma stradale agli standard delle strade extraurbane secondarie, con due corsie da 3,50 metri, una per ciascun senso di marcia. Ma la novità più significativa riguarda la mobilità dolce: sul lato sud verrà realizzato un nuovo percorso ciclopedonale protetto, largo 2,50 metri e separato dalla strada attraverso un’aiuola verde e una barriera metallica di sicurezza.

Sono inoltre previste nuove opere per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, la predisposizione delle infrastrutture necessarie per un futuro impianto di illuminazione pubblica e il completo rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

Due passaggi per la fauna

Nel progetto trova spazio anche l’attenzione all’ambiente. Le aree interessate dai lavori saranno ripristinate a verde e verranno realizzati due passaggi faunistici, pensati per mantenere la connessione tra le zone agricole situate a nord e a sud della strada.

«Il progetto consentirà di eliminare alcune criticità presenti lungo la tratta, legate soprattutto alla larghezza variabile della carreggiata e all’assenza di spazi protetti per la mobilità ciclopedonale», spiega il consigliere provinciale delegato a Strade e ponti, Michele Santoro.

Sei mesi di lavori, strada sempre percorribile

La durata prevista del cantiere è di 180 giorni naturali e consecutivi. Le lavorazioni saranno organizzate per fasi successive, con restringimenti temporanei della carreggiata e l’obiettivo di mantenere, per quanto possibile, la circolazione in entrambi i sensi di marcia.

«Questo progetto è il risultato di un percorso avviato dalla Provincia in stretta collaborazione con i Comuni interessati e sostenuto dai finanziamenti di Regione Lombardia», sottolinea il presidente Luca Santambrogio, che evidenzia come l’intervento rappresenti una risposta a un’esigenza attesa da tempo dai cittadini.