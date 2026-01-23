Il tributo del presidente del Consiglio regionale alle attività storiche

Un tributo alle attività storiche toccando con mano le capacità imprenditoriali e professionali che stanno dietro al successo e alla longevità di negozi e botteghe.

La visita del presidente del Consiglio regionale alle attività storiche

Ha fatto tappa nuovamente a Vimercate il tour del presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, tra i negozi riconosciuti dalla Regione con il marchio di “Attività storica”.

“Brambilla Tende” e “Il Padellone”

Nella mattinata di oggi, venerdì 23 gennaio, Romani ha fatto visita allo storico negozio “Brambilla Tende” di via Galbussera e alla nota pizzeria d’asporto “Il Padellone”, di via Marinai d’Italia.

In collaborazione con Confcommercio Vimercate

Ad accompagnarlo il presidente di Confcommercio Vimercate, Alessandro Barbone, con il funzionario Luciano Lombardi, il segretario territoriale Marco Poppi e l’omologo di Monza Alessandro Fede Pellone.

“Brambilla Tende” punto di riferimento da più di mezzo secolo

Prima tappa “Brambilla Tende”, attività nata a inizio anni Settanta a Vimercate, in via Mazzini, per volontà di Giorgio Brambilla, ormai da 35 anni nella sede lungo la provinciale, e da lungo tempo nelle mani dell’indispensabile Angela Ottolini, punto di riferimento dagli anni Ottanta.

Attività riconosciuta come storica ufficialmente nel 2020, da sempre associata a Confcommercio, “Brambilla Tende” è il classico esempio della bottega che negli anni ha saputo crescere, svilupparsi e stare al passo con i tempi.

“Il Padellone” del mitico Santino

Dopo il brindisi, il trasferimento di poche decine di metri per raggiungere “Il Padellone”, storica pizzeria per più di 40 anni nella sede di via Cavour e da un paio d’anni nella più ampia e funzionale location di via Marinai d’Italia. A guidarla, oggi come allora, il mitico Santino Costarella, affiancato dai famigliari e da un nutrito gruppo di giovani dipendenti. Anche per lui l’intervista di rito da parte del presidente Romani e il racconto di una storia imprenditoriale fatta di tanto lavoro, ma anche di successi e riconoscimenti. E, naturalmente, l’assaggio della pizza.