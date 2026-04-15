Il tributo della città al suo sindaco e partigiano “bianco”

Il tributo della città al suo sindaco partigiano “bianco”.

Il tributo della città a Ezio Riva

Il prossimo 25 aprile, in occasione delle celebrazioni per l’81° Anniversario della Liberazione, Vimercate renderà omaggio a Ezio Riva, uno dei suoi cittadini più illustri: in via Cavour, la strada dove Ezio Riva nacque il 30 gennaio 1925, verrà scoperto un pannello commemorativo dedicato alla sua memoria.

La targa davanti alla casa in cui visse

Il luogo non è scelto per caso. In quella stessa via crebbe il bambino che sarebbe diventato partigiano, amministratore e sindaco di Vimercate.

Antifascista, aderì alla Resistenza come partigiano “bianco”

Fu il padre Carlo — panettiere, socialista, antifascista — a trasmettergli i valori del rispetto e della dignità umana, valori che Ezio avrebbe fatto propri e tradotto in scelte concrete nel momento più difficile: nel 1943, chiamato alle armi, rifiutò di presentarsi e scelse la clandestinità, aderendo alla Resistenza “bianca” come partigiano della 13ª Brigata del Popolo.

Sindaco di Vimercate per 11 anni

Dopo il 25 aprile 1945, fu tra i protagonisti della ricostruzione democratica della città. Sindaco di Vimercate dal 1964 al 1975, poi presidente della Provincia di Milano tra il 1985 e il 1986, lasciò un’impronta profonda sulla vita pubblica locale: l’insediamento dell’IBM, la Biblioteca civica, il centro sportivo, l’asilo nido, il Centro Orientamento Immigrati sono alcuni dei segni tangibili del suo impegno. Si è spento a Vimercate il 18 giugno 2015, a novant’anni.

L’assessore: “Percorso che racconta Vimercate attraverso le persone meritevoli”

“Il ricordo di Ezio Riva – ha dichiarato Elena Lah, assessore alla Promozione della Città – materializzato grazie a un pannello in una via centrale della città, aggiunge un nuovo tassello a un percorso che racconta Vimercate attraverso le persone che l’hanno resa un luogo che può orgogliosamente dichiararsi libero e liberato dalle azioni dei suoi stessi cittadini, le cui storie meritano di essere incontrate camminando per la Città”.

La cerimonia di scopertura della targa

La cerimonia di scopertura della targa si terrà sabato 25 aprile con una sosta in via Cavour durante il percorso del tradizionale corteo corteo commemorativo che dalle 10 muoverà, alla presenza delle autorità, da piazzale Martiri Vimercatesi alla volta del cimitero cittadino.