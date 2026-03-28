Il tributo di Oreno alle sue amate suore

Per più di un secolo sono state al servizio della scuola materna del borgo di Oreno di Vimercate, crescendo generazioni di orenesi e prendendosi cura anche dei malati.

Le suore più di un secolo nella comunità di Oreno

Una comunità che le ultime quattro religiose appartenenti alla congregazione delle Suore di Maria Bambina avevano dovuto salutare, loro malgrado nel 2013, per impossibilità di proseguire con il sevizio. Erano quindi tornate nella loro casa madre, a Robbiate di Giussano.

L’intitolazione dell’area verde e del parcheggio

Oreno e in generale tutta la comunità di Vimercate non hanno, però, certo dimenticato. E nella mattinata di oggi, sabato 28 marzo, hanno voluto riconoscere il giusto tributo. Una toccante cerimonia, molto partecipata, per la scopertura della targa con l’intitolazione alle Suore di Maria Bambina dell’area verde e del parcheggio di via Carso, al centro del borgo e a due passi dalla chiesa parrocchiale.

Le autorità presenti accanto alle suore

Presenti il sindaco Francesco Cereda, il vicesindaco di Giussano Adriano Corigliano, il parroco don Eugenio Calabresi e, naturalmente, una delegazione di suore, guidate da madre Maria Grazia, per decenni nell’asilo di Oreno.

Il sindaco: “Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta degli orenesi”

“La proposta di intitolazione di questo spazio è venuta dal basso, dai cittadino orenesi – ha tento a sottolineare il sindaco Cereda, anche lui un ex bimbo delle suore di Oreno – L’abbiamo accolta con entusiasmo cercando insieme un luogo che fosse adeguato. Le tante persone presenti oggi sono il sintomo del segno che le suore hanno lasciato a Oreno in più di 120 anni di presenza Le Suore di Maria Bambina hanno cresciuto praticamente tutti gli orenesi viventi. Oggi vogliamo testimoniare l’affetto che tutti noi proviamo per loro”.

In dono la pergamena con la motivazione dell’intitolazione

Il sindaco ha poi donato alle religiose il libro del Must, che racconta anche la storia di Vimercate, e una pergamena con riportata la motivazione dell’intitolazione:

“In segno di profonda gratitudine l’Amministrazione comunale ha scelto di intitolare l’area verde e il parcheggio di via Carso alle Suore di Maria Bambina che per 120 anni, fino al 2013, hanno rappresentato a Oreno una presenza discreta, ma indispensabile, nella vita della nostra comunità. Custodi dell’asilo di via Piave e punto di riferimento educativo e umano per generazioni di famiglie, hanno donato con dedizione, sostegno, cura e attenzione ai più piccoli. A loro va il riconoscimento della città di Vimercate e il nostro sincero ringraziamento”.