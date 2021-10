Successi per il Club

Inoltre nel weekend a Erba si è svolta l’annuale mostra-scambio ‘Lariofiere’, alla quale il Moto Club Carate ha partecipato con il suo stand.

Domenica ricca di soddisfazioni per il Moto Club Carate Brianza.

Il trofeo alla memoria di Michele Cantù va al Motoclub Carate

All’ultimo Concorso di Eleganza della stagione di Arcore, organizzato dal Registro Storico Gilera di Arcore, il Club caratese si è aggiudicato il trofeo alla memoria di Michele Cantù riservato all’associazione più numerosa, oltre ad aver fatto incetta di premi.

La classifica

Si sono classificati, infatti, al primo posto Eligio Fumagalli nella categoria "moto classiche”, Paolo Pasquina in quella "moto d’epoca" e Carlo Vertemati ha trionfato nella categoria “moto militari”. Al secondo posto, sempre per le “militari” si è classificata la coppia formata da Moreno e Carla Lomartire, mentre in quella “moto storiche” il secondo gradino del podio è andato a Paola Valtorta.

Un bronzo anche per Luigi Vertemati, che si è registrato come terzo nella categoria “fuoristrada”. Ben sei premi, quindi, quelli con i quali il Club caratese conclude la stagione dei Concorsi di Eleganza in attesa della

prossima.

Mostra a Lariofiere

Inoltre, nel weekend a Erba si è svolta l’annuale mostra-scambio ‘Lariofiere’, alla quale il Moto Club Carate ha partecipato con il suo stand di rappresentanza e, nell’occasione, domenica sono stati premiati Antonio Gruttadauria, Carlo Vertemati e Paolo Pasquina, partecipanti al concorso riservato alle “moto militari”.