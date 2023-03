Il tulipano al centro della mostra della Pro Loco di Meda

Il tulipano al centro della mostra organizzata dalla Pro loco di Meda in occasione della Giornata internazionale della donna.

Il tulipano protagonista della mostra organizzata dalla Pro Loco

Quest'anno il tema che la Pro Loco Pro Meda ha scelto per la Giornata internazionale della donna è un simbolo diventato sia di protesta umana e civile soprattutto delle donne, un simbolo della rinascita e dell’amore: il tulipano. Un fiore che nasce in terra persiana, legato a un’antica leggenda, simbolo di amore, ma è anche uno dei fiori che meglio rappresenta la rinascita in primavera. Non a caso venne chiamato anche: “luce del Paradiso”.

Un fiore che ha ispirato moltissimi artisti

Una canzone iraniana dice: «Venga la tua fortuna questa primavera, i campi di tulipani siano la tua gioia». I tulipani hanno ispirato moltissimi artisti nel corso dei secoli. Ci sono infatti moltissime rappresentazioni di tulipani nella storia dell’arte mondiale, raccontate nel corso dei secoli attraverso veloci pennellate, filamenti di tessuti e superfici di ceramiche. I tulipani hanno attraversato il Medio Oriente fino ad arrivare nei Paesi Bassi e successivamente in tutti gli altri paesi dell’Europa, affascinati dalla bellezza di questo fiore. Il tulipano compare dapprima stilizzato come elemento decorativo in piccoli manufatti fino a essere soggetto di vere e proprie opere d’arte non solo in tutto il Medio Oriente: i tulipani sono tra i fiori più rappresentati nei dipinti dell’Europa seicentesca.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Il tulipano protagonista delle opere esposte

Molti artisti li hanno rappresentati nelle loro nature morte come simbolo di raffinatezza e di eleganza, ma anche di precarietà della vita e dei suoi piaceri. Perfino il più grande impressionista, Monet, non perde l’occasione di mostrare i tulipani appena sbocciati nel luminoso balcone. Sono fiori che danno l’impressione di essere individui dotati di vitalità, sbocciati al sole del mattino, annuncio di primavera che attendiamo con gioia. Da qui l’invito a chi si occupa di immagine, a livello professionale ma anche amatoriale, di rappresentare questo bellissimo fiore soprattutto alla luce di quello che sta accadendo ora nella nostra storia.

Coinvolte le associazioni medesi

Grande la partecipazione delle associazioni medesi coinvolte dalla Pro loco Pro Meda: Amici dell’Arte, Amici della Medateca, Circolo Fotografico Medese, Circolo XX Settembre, Unitre Meda, Compagnia Teatrale Antistress e singoli cittadini. Da ciò è nata una mostra di dipinti, sculture, fotografie, installazioni e manufatti che fanno bella mostra di sé nella sala civica Radio e che rimarrà aperta fino al 12 marzo. Non meno interessanti le serate dedicate, una all’opera "Suor Angelica" di Giacomo Puccini e l’altra con canzoni dedicate alle donne eseguite dal gruppo "Non solo Swing Band". In una terza serata è ospitata, per la rassegna Jazz Medese, la Santa Cecilia Big Band.