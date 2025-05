Il "valzer" dei sacerdoti: annunciati gli avvicendamenti ad Arcore e Concorezzo

Le comunità di Arcore e Concorezzo si apprestano a salutare due sacerdoti che hanno operato all'interno delle parrocchie negli ultimi anni.

Sono stati annunciati nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 31 maggio 2025, due importanti trasferimenti che riguardano don Gabriele Villa, il coadiutore della comunità pastorale Sant'Apollinare di Arcore e don Angelo Puricelli, parroco della parrocchia dei Santi Cosma e Damiano di Concorezzo.

Dunque dal prossimo mese di settembre il 40enne don Villa lascerà Arcore per trasferirsi nella Comunità pastorale Madonna di Lourdes che comprende le parrocchie di Limido Comasco, Lurago Marinone, Fenegrò, Crimido e Cascina Restelli.

Invece don Puricelli, 60 anni, dopo 10 anni trascorsi a Concorezzo, proseguirà il suo ministero sacerdotale ad Abbiategrasso nella comunità pastorale San Carlo Borromeo come prevosto.

Chi al loro posto?

Nel frattempo sono già stati nominati i loro sostituti. Al posto di don Gabriele arriverà ad Arcore don Matteo Frigerio, classe 1992, attuale vicario parrocchiale a Monza nella parrocchia di San Fruttuoso.

Invece al posto di don Angelo Puricelli farà il suo ingresso a Concorezzo don Paolo Brambilla, attuale parroco a La Valletta Brianza.

Don Gabriele Villa

A distanza di nove mesi dall’arrivo del nuovo parroco don Virginio Vergani, la comunità pastorale Sant’Apollinare si appresta a salutare un altro sacerdote. Don Gabriele, originario della parrocchia "Regina Pacis" di Monza (Cederna), è stato ordinato sacerdote nel 2010 e, prima del suo approdo ad Arcore al posto di don Marco Taglioretti, fino al 2017 prestò servizio all’interno della Comunità pastorale «San Luca» di Seregno, occupandosi in particolare del quartiere Lazzaretto. Ad Arcore don Villa si è occupato di pastorale giovanile.

Don Angelo Puricelli

Don Angelo, 60 anni, nacque a Malnate, in provincia di Varese, nel 1964 e venne ordinato sacerdote nel 1990 all’età di 26 anni. L’ormai ex parroco è laureato in Teologia, professore di Religione e ha guidato, come rettore, il collegio arcivescovile «Volta» di Lecco dal 2008 al 2015, all’interno del quale ha lasciato un'impronta indelebile, contribuendo a dare ulteriore slancio all'impegno educativo dell'istituzione che oggi presenta un'offerta formativa completa dalla scuola dell'infanzia fino ai licei Artistico e Scientifico. Dopo aver trascorso il diaconato a Milano, il neo parroco ricevette l'incarico a Venegono, dove seguì la pastorale giovanile fino al 1998, anno in cui accettò il trasferimento a Melzo e dove vi rimase fino al 2008, anno in cui ricevette l’incarico di rettore a Lecco.