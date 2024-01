Il vecchio ospedale di Vimercate messo in vendita per 11 milioni

Le aree del vecchio ospedale di Vimercate in vendita per 11 milioni di euro.

Avviata la procedura di alienazione

E’ stata finalmente avviata da parte di Asst Brianza negli ultimi giorni del 2023 la procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione delle aree (con relative volumetrie edificatorie) interessate al Piano integrato di intervento denominato "Ambito Vimercate vecchio ospedale", che comprende anche le aree adiacenti dell’ex Cava Cantù e dell’ex Consorzio agrario.

In sostanza il comparto di proprietà di Asst riguarda il monoblocco di via Ospedale, parte di quello storico adiacente, in via Cereda, e piazzale Donatori di sangue, dove insisteva il parcheggio a servizio dell’ex nosocomio.

Nel 2009 le stesse aree valutate 20 milioni

Una vicenda che si trascina da quasi 15 anni, dall’aprile del 2009 quando l’allora Azienda ospedaliera, la Regione e il Comune di Vimercate firmarono il primo Accordo di programma. In quella circostanza il valore delle aree di proprietà dell’azienda, in piena bolla immobiliare e prima della crisi esplosa proprio nel 2009, era stato fissato a ben 20 milioni di euro.

Base d'asta dimezzata

Ora di fatto la base d’asta è praticamente dimezzata.

L’avvio del bando di vendita è la diretta conseguenza della convenzione urbanistica firmata dalla stessa Asst, dal Comune e dagli altri operatori privati interessati il 28 luglio scorso, sulla base di un nuovo Piano integrato di intervento che per la parte dell’ex ospedale e annessi prevede la realizzazione di case, uffici, aree commerciali e una parte di funzioni pubbliche; tra queste anche un Presst, Presidio socio sanitario territoriale, che verrà realizzato dall’acquirente delle aree ma verrà poi ceduto ad Asst.

Assegnazione al miglior offerente

La gara prevede, in base alla normativa, un’asta pubblica con offerte al rialzo rispetto alla base degli 11 milioni di euro e assegnazione al miglior offerente. Per dare maggiore visibilità e fornire tutte le indicazioni del caso Asst ha anche organizzato un incontro aperto al pubblico che si terrà il prossimo 18 gennaio, alle 15, nella sala riunioni della direzione generale del nuovo ospedale.

Offerte entro il 29 marzo

Le offerte di acquisto dovranno essere poi presentate entro il 29 marzo 2024 con successiva apertura delle buste alle 12 del 3 aprile. Non saranno accettate offerte inferiori agli 11 milioni. Previsto anche un sorteggio in caso di offerte con importo identico.

I numeri e le destinazioni delle aree

In particolare le superfici totali alienabili di proprietà di Asst Brianza ammontano a 53.406 metri quadrati, per una superficie lorda di pavimento di 54.620 metri quadrati. Di questi, 28.287 riguardano le ristrutturazioni dell’esistente, 26.337 nuove costruzioni. La parte di residenziale sarà di 24.120 metri quadrati, 3.194 il terziario, 3.302 il commerciale e 14.000 le funzioni pubbliche.

Le opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione (a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria) a carico di Asst (e di conseguenza di chi si aggiudicherà l’asta di acquisto delle aree) ammontano a un valore di 19.141.000 euro, poco più della metà delle opere di urbanizzazione complessive.

La bonifica

Chi si aggiudicherà l’asta avrà un’altra importante incombenza. Dovrà infatti occuparsi di ingenti opere di bonifica. Le verifiche effettuate da Asst hanno infatti consentito di accertare la presenza nelle aree del vecchio ospedale di amianto, fibre artificiali vetrose, serbatoi interrati, inquinamenti nel suolo, presenza di vecchi pozzi per il prelievo di acqua di falda. Opere stimate in circa 1.150.000 euro che saranno effettuate dai privati e poi rimborsate da Asst.

La vendita prima incombenza della nuova dirigenza

Dell’intera operazione di vendita delle aree dell’ex ospedale se ne dovrà ora occupare la nuova dirigenza di Asst Brianza. Con la fine dell’anno è infatti scaduto il mandato del direttore generale Marco Trivelli che ha ceduto il posto a Carlo Alberto Tersalvi.

La soddisfazione della vicesindaco di Vimercate

Soddisfazione per il nuovo e fondamentale tassello sulla strada della concretizzazione del Piano integrato di intervento è stata espressa dalla vicesindaco Mariasole Mascia, assessore alla Rigenerazione urbana.