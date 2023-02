Il viaggio di rientro dalla luna di miele diventa un’odissea: «Chiediamo i danni materiali e morali»

Settantuno ore di viaggio, trentanove ore di ritardo, quattro bagagli su quattro smarriti e recuperati dopo 18 giorni. Si è trasformato in un’odissea il rientro dal viaggio di nozze in America dei coprenesi Mariasole Lazzarini, 29 anni, e Andrea Emanuele Sasso, 34.

Il viaggio di rientro dalla luna di miele diventa un’odissea

La coppia ha chiesto i danni, materiali e morali, all’agenzia Bluvacanze: «Non abbiamo ricevuto l’assistenza necessaria. Nel contratto era prevista l’assicurazione medico/bagaglio, invece non ci è stata riconosciuta». Il rientro dalla luna di miele è stato decisamente amaro per la coppia di sposi, che il 31 marzo 2022 aveva acquistato un pacchetto da 6.710 euro alla Bluvacanze all’interno del centro commerciale di Copreno.

«Solitamente prenotiamo i viaggi in autonomia, ma per organizzare quello di nozze ci sentivamo più sicuri ad affidarci a un’agenzia, per ricevere la dovuta assistenza nel caso si fosse presentato qualche inconveniente - spiega Lazzarini - Col senno di poi diciamo: “Quanto mai”».

Un viaggio di rientro "disastroso"

Se infatti il volo di andata, con partenza il 21 novembre 2022, è andato via liscio e la permanenza negli alberghi di New York, Miami e Santo Domingo ha soddisfatto pienamente le aspettative, «il viaggio di rientro è stato disastroso», lo sfogo della coprenese.

Tutto è iniziato con il trasferimento all’aeroporto: nonostante sul voucher rilasciato dal tour operator fosse indicato quello di Las Americas International Santo Domingo, i due sono stati erroneamente portati a quello di Punta Cana, «per cui abbiamo rischiato di perdere il volo da Las Americas a Miami e, di conseguenza, gli altri voli in coincidenza».

Fortunatamente «siamo riusciti a prendere il volo e a Santo Domingo è stato imbarcato il bagaglio da stiva direttamente per Milano Malpensa. Ma a Miami la compagnia aerea ha deciso che avremmo dovuto imbarcare anche i bagagli a mano, seppure avessimo chiesto più volte di poterli tenere con noi».

Il volo da Miami per Londra Heatrow è partito il 10 dicembre con un forte ritardo ed è arrivato alle 8, «così abbiamo perso il volo diretto a Malpensa, partito alle 7.35. La compagnia ci ha offerto una notte in hotel e ci ha riprotetti sul primo volo disponibile, la sera del 12 dicembre alle 18.50. Per esigenze lavorative, però, sia io che mio marito dovevamo essere in Italia l’11 dicembre, per cui ci siamo rivolti all’assistenza del tour operator e al customer care h24 per i clienti Bluvacanze. Abbiamo detto di essere disponibili a rientrare su altri aeroporti, ma ci è stato detto che non c’erano altri voli».

Esasperati e arrabbiati, alla fine «abbiamo inviato via mail all’assistenza uno screenshot con un volo che avevamo visto online, per segnalare che in realtà c’erano dei voli in partenza l’11 dicembre, e così ci hanno acquistato i posti sul volo che da London Gatwick sarebbe arrivato a Malpensa a mezzanotte e mezza, garantendo che ci avrebbero rimborsato ciò che avremmo speso per il trasferimento».

Ma non è finita qui. Una volta arrivati all’aeroporto di Gatwick, il volo è stato cancellato. «Abbiamo contattato nuovamente l’assistenza del tour operator, che ci ha consigliato di recarci all’hotel prenotato per noi dalla compagnia e di ripartire per Linate il 12 dicembre alle 18.50 - prosegue - Il tutto senza i nostri bagagli con i beni personali e coi vestiti coi quali avremmo potuto cambiarci, dato che arrivavamo da Santo Domingo ed eravamo in tenuta estiva. Come se non bastasse ci siamo ammalati per il freddo».

Valigie smarrite

Quando finalmente, dopo un rientro da incubo, i due sono atterrati, «non c’erano le nostre valigie. Abbiamo subito presentato una denuncia di smarrimento e alla fine, dopo ben 18 giorni, ci sono state riconsegnate».

La coppia ha chiesto di essere risarcita per aver perso i giorni di lavoro, per le spese sostenute durante il viaggio di ritorno per i vari trasferimenti, ma anche per i vestiti e i medicinali che ha dovuto comprare, oltre che «per i danni morali: il viaggio di nozze è stato rovinato dal ritorno prolungato, che ha danneggiato il bel ricordo dei giorni precedenti». Si è quindi recata all’agenzia lentatese per esprimere le proprie rimostranze e ha aperto un’azione legale con il servizio Blulegal Volo.

2A Distanza di due mesi non abbiamo ottenuto quanto sperato"

«Ma a distanza di due mesi non abbiamo ottenuto quanto sperato, ci hanno dato solo 300 euro, una cifra che non riteniamo congrua per tutte le spese che abbiamo sostenuto per trasferimenti, vestiti e medicinali - tuona Lazzarini - Che senso ha firmare un contratto in cui è prevista l’assicurazione medico/bagaglio, che copre le spese mediche e il furto o lo smarrimento della valigia, se poi quando si presenta effettivamente la necessità non viene applicata?». Infine mette in guardia i futuri viaggiatori: «Occhio quando firmate, perché poi l’assistenza garantita in realtà non viene data».

La replica dell’assistenza clienti Bluvacanze «Non siamo responsabili degli eventuali imprevisti»

«Ci spiace che il rientro abbia annacquato il bel ricordo della vacanza, ma l’agenzia viaggi, che fa da intermediario tra il cliente e il tour operator, non è responsabile degli inconvenienti che possono avvenire».

L’assistenza clienti Bluvacanze, dispiaciuta per i disagi subiti dai due coprenesi, ritiene di non avere alcuna colpa: «Purtroppo alla coppia è capitato un susseguirsi di disavventure, un problema dietro l’altro, ma quando si viaggia gli imprevisti possono succedere. Non è colpa dell’agenzia se un volo viene annullato per le condizioni meteorologiche o se i bagagli vanno persi». Assicura che i clienti sono stati seguiti in modo adeguato: «Ci risulta che le colleghe della filiale di Lentate abbiano assistito i clienti nella pratica Blulegal Volo per ottenere il rimborso dalla compagnia aerea e abbiano chiamato più volte gli uffici bagagli smarriti degli aeroporti per aiutarli a ritrovare le valigie».