Il video dei Boomdabash girato all’Istituto Gandhi

Studenti "attori" nel nuovo video dei Boomdabash.

Il video dei Boomdabash

Il sogno di molti adolescenti: comparire in un video musicale ma soprattutto capire come esso si progetta e si produce. Questo sogno è stato realizzato da alcuni allievi delle classi quinte dell’Istituto "Gandhi". Una società multimediale milanese (Borotalco) ha chiesto alla scuola superiore di Besana Brianza di girare alcune scene del video dei Boomdabash (in cui ripropongono “Heaven” degli Eiffel 65) nelle aule e nei corridoi della struttura di via Foscolo. Detto, fatto. A dicembre la troupe ha girato diverse scene nell’Istituto dalle 14.30 alle 17 e subito dopo si sono spostati dalle 17.30 alle 22 in una villa privata di Vergo Zoccorino.

Coinvolti gli studenti delle classi quinte

Il regista si è reso inoltre disponibile a incontrare le classi quinte per spiegare loro il progetto e la pre e post-produzione di un video, con finalità orientative nell'ambito del mondo cine-multimediale. Tale incontro si svolgerà nell’ Aula Magna del «Gandhi» nel prossimo febbraio. Sono stati coinvolti nelle riprese 32 studenti di diverse classi quinte e hanno assistito due docenti e la dirigente scolastica. Il video è stato poi pubblicato e diffuso sui social e canali televisivi qualche giorno dopo le riprese. Un'anteprima del video è stata resa pubblica durante il TG5 sera del 13 dicembre.