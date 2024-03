Che ci fa un tasso per le vie del centro di Vimercate? E’ quanto si è chiesto anche il passante che lo ha immortalato nel video che vi mostriamo di seguito e che è stato girato nella notte tra sabato e domenica scorsi.

Il video del tasso che si aggira per le strade di Vimercate

In quel momento, complice l’orario e il maltempo, le vie del centro cittadino erano praticamente deserte. Impossibile quindi per il passante non notare l’animale aggirarsi tra via Mazzini e via Pinamonte da Vimercate. Dopo aver camminato lungo il marciapiedi, il piccolo mammifero ha attraversato la strada facendo perdere le proprie tracce all’altezza della piazzetta davanti alla libreria «Il Gabbiano».

L’ipotesi più probabile è che provenisse dal vicino parco Gussi dove probabilmente stavano tornando dopo un’escursione tra le vie del centro.