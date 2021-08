Il videoclip brianzolo porta fortuna a Gianmarco Tamberi

La band musicale "Cartapesta" mesi fa ha scritto all'atleta per coinvolgerlo in un progetto artistico e ora i tre ragazzi brianzoli festeggiano il suo oro olimpico, pieni di orgoglio, sentendosi dei portafortuna.

"Gimbo" concretizza il sogno

L’hanno scelto e voluto come una delle immagini simbolo del video che accompagna la loro nuova canzone e ora sono felicissimi, che il protagonista del videoclip sia diventato un oro olimpico.

Il giussanese Roberto Colzani, il monzese Riccardo Diecidue e il lissonese Carlo Banchelli non stanno più nella pelle, dopo aver assistito all’impresa del grandissimo Gianmarco Tamberi, che domenica a Tokyo ha conquistato il titolo di campione olimpico nel salto in alto.

I tre giovani che costituiscono il gruppo «Cartapesta» hanno da poco pubblicato «Quello che si perde», una canzone che parla di sogni, della difficoltà di raggiungerli, soprattutto da adulti.

Un testo importante, pieno di significati e di motivazioni che è diventato un po’ l’inno del campione.

Il progetto musicale

«Quando è nato il nostro nuovo progetto musicale, abbiamo subito pensato di unire il testo della nostra canzone ai campioni olimpici - spiega Roberto Colzani di Paina - abbiamo quindi deciso di contattare Gianmarco, attraverso i social. Gli abbiamo scritto su Instagram e con nostra grandissima sorpresa, ci ha risposto. Gli abbiamo spiegato l’idea e subito ha accettato. Lo volevamo nel nostro video».

Tre minuti di musica registrati su un video che mette proprio al centro dei sogni e delle difficoltà che si incontrano per realizzarli, campioni dello sport. «Per noi è stato un grandissimo onore poterci avvicinare a Tamberi, che ha mostrato massima disponibilità. Ma la gioia più grande è stata quella di vederlo vincere. Ci piace pensare che il nostro video sia stato ben augurale, un vero inno alla vittoria: Quello che si perde... con impegno e fatica si vince. E’ il vero senso della nostra canzone».