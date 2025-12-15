Un’incredibile giornata di festa ha acceso ancor di più lo spirito natalizio a Cavenago grazie al “Villaggio di Natale”.

Il villaggio di Natale accende le feste a Cavenago

L’appuntamento promosso dal Comune in collaborazione con le associazioni del territorio e la parrocchia, ha trasformato il cortile di Palazzo Rasini nella giornata di ieri, domenica 14 dicembre, in un mercatino con tante iniziative per piccoli e famiglie.

Tra gazebo promozionali, bancarelle, giochi per bambini e ristoro i tanti cavenaghesi che hanno partecipato alla manifestazione si sono ritrovati in un clima di festa magico. Il tutto animato anche da due appuntamenti di intrattenimento andati in scena nel corso del pomeriggio: lo spettacolo “Il Natale di Mr. Scrooge” con il gruppo teatrale Cast e il “Magico Camillo” con “Magie da ciarlatani, imbroglioni di mestiere, from Trento”.

Il commento dell’Amministrazione

Insomma una giornata di festa che ha permesso così ancor di più ai cavenaghesi di immergersi nel periodo natalizio che ha lasciato l’Amministrazione comunale molto soddisfatta.

“Una splendida giornata ha fatto da cornice al Cortile di Palazzo Rasini, trasformato nel Villaggio di Natale, in un magico scenario natalizio come non si era mai visto e con una straordinaria partecipazione – ha sottolineato proprio l’Esecutivo guidato dal sindaco Giacomo Biffi – Quasi 200 bambini hanno partecipato con entusiasmo al gioco organizzato dalle nostre associazioni locali, mentre tantissimi cittadini hanno potuto vivere l’atmosfera del Natale tra cibo e bevande calde, spettacoli di intrattenimento e mercatini. Un sentito grazie alle associazioni di volontariato per il grande impegno profuso in questi giorni e agli uffici comunali per il prezioso lavoro svolto nell’abbellimento di tutto Palazzo Rasini”.