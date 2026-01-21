Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto nella serata di ieri, martedì 20 gennaio. Si è spento a 60 anni Alberto Fulgione, attuale presidente di Cem Ambiente, la società che si occupa di sistemi ambientali e della raccolta dei rifiuti sul territorio del Vimercatese e che ha sede a Cavenago.

Il Vimercatese piange Alberto Fulgione, presidente di Cem Ambiente

Come riportato dai colleghi di Primalamartesana.it, Fulgione ricopriva inoltre il ruolo di segretario del Partito Democratico dell’Adda Martesana e tra il 2009 e il 2019 ha ricoperto la carica di sindaco di Liscate.

Il 60enne da tempo combatteva con un brutto male e negli ultimi tempi le sue condizioni si erano aggravate. Fulgione era stato riconfermato recentemente alla guida di Cem Ambiente, l’azienda partecipata che comprende 76 Comuni soci tra la provincia di Monza Brianza, la Città metropolitana di Milano e le provincie di Lodi e Pavia.

Proprio Cem, attraverso un lungo messaggio di cordoglio ha ricordato il proprio presidente, esprimendo profondo dolore per questa prematura scomparsa:

“La Direzione, la Governance e i dipendenti di CEM Ambiente esprimono profondo dolore per la prematura scomparsa del Presidente Alberto Fulgione. In questo momento di grande tristezza, tutti noi ci stringiamo con sincera vicinanza alla famiglia, in particolare alla moglie Paola e ai figli, condividendone il dolore. Alberto Fulgione ha guidato CEM con umanità, passione e grande professionalità, credendo fortemente nella missione di servizio pubblico. Ha lasciato un segno profondo in azienda e nei territori serviti. La sua capacità di ascolto, l’attenzione alle persone e l’impegno costante per il bene comune resteranno un esempio e un’eredità preziosa che conserveremo con rispetto e riconoscenza”.

Il ricordo del Pd Vimercate

Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio, sono diversi i messaggi di dolore e di ricordo per Fulgione che tutti i Comuni del territorio hanno pubblicato sui propri canali istituzionali. Molto toccante anche il ricordo del circolo Pd di Vimercate, guidato da Corrado Boccoli, che proprio insieme a Fulgione è parte del Cda di Cem Ambiente.

“Ciao Alberto, la nostra comunità, il territorio, Cem ambiente, oggi si sente un po’ più sola. Ti ricordiamo con affetto, con orgoglio e ci impegniamo a fare nostre le tue battaglie con l’impegno e la dedizione che ci hai insegnato. Vogliamo esprimere alla tua famiglia che così tanto hai amato, il nostro cordoglio e la nostra vicinanza – si legge nel messaggio dei Dem vimercatesi – Fulgione é stato un uomo intelligente, tenace e generoso impegnato nel Partito Democratico e per il Partito Democratico in molteplici attività come amministratore, coordinatore di zona, organizzatore della Festa e molto altro”.

Parole di cordoglio sono arrivate anche dalla segreteria del Partito Democratico di Monza e Brianza:

“Alberto Fulgione non è stato solo un amministratore preparato e competente ma era soprattutto una persona per bene, onesta e sempre disponibile. Ha servito con passione e umiltà il bene comune nei diversi incarichi che ha ricoperto. Mandiamo a lui un abbraccio colmo di gratitudine e le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia”.

L’ultimo saluto a Fulgione verrà portato nel pomeriggio di domani, giovedì 22 gennaio, in due momenti distinti. Prima con un rito civile all’interno dell’Auditorium della scuola secondaria Etty Hilksum di Liscate. Dopodichè alle 15.30 il feretro sarà trasferito nella chiesa parrocchiale per il rito funebre religioso.