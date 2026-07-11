Il Vimercatese saluta tre docenti simbolo che vanno in pensione

Hanno raggiunto la meritata pensione le docenti Liliana Schembri, Stefania Strano e Rita Barzago

Il mondo della scuola nel Vimercatese si prepara a voltare pagina, salutando tre figure storiche che hanno dedicato la loro vita professionale e personale alla crescita delle giovani generazioni. Le docenti Liliana Schembri, Stefania Strano e Rita Barzago hanno recentemente concluso il loro percorso di insegnamento, lasciando un’eredità indelebile fatta di competenza e una profonda attenzione verso gli studenti.

Concorezzo: un’epoca si chiude al “Marconi”

L’Istituto Comprensivo “Marconi” di Concorezzo vive un momento di grande emozione, celebrando l’addio di due colonne portanti che hanno visto la scuola trasformarsi nel tempo.

Stefania Strano chiude una carriera iniziata nel 1987, di cui gli ultimi vent’anni trascorsi proprio al Marconi. Dopo una carriera internazionale, ha trovato a Concorezzo un ambiente speciale, valorizzando in particolare il team linguistico. Oltre ad aver accompagnato centinaia di ragazzi in viaggi studio, dal 2007 ha curato il progetto delle certificazioni Cambridge, permettendo a oltre duemila alunni di ottenere importanti traguardi linguistici.

Liliana Schembri, dopo trent’anni trascorsi tra i corridoi del Marconi, va in pensione con l’orgoglio di lasciare una scuola “che viaggia a mille”. Specializzata nel sostegno, ha contribuito in modo fondamentale alla cultura dell’inclusione nel tessuto scolastico locale. Per il futuro, la prof.ssa Schembri guarda già al volontariato, con l’intenzione di mettere la sua esperienza al servizio delle persone fragili del territorio.

Villasanta: la “memoria storica” della Fermi

Spostandoci nel contesto scolastico di Villasanta, la comunità della scuola media “Enrico Fermi” saluta una figura che ne rappresenta la vera memoria storica.

La professoressa Rita Barzago lascia l’insegnamento e l’incarico di vicepreside dopo una carriera interamente spesa nell’istituto di via Confalonieri. Il legame della prof.ssa Barzago con la “Fermi” è viscerale e risale addirittura all’infanzia: ha frequentato le elementari nello stesso edificio, arrivando a conoscere, come lei stessa ama dire, “ogni pietra” del luogo. Docente di Lettere moderne, è stata testimone dell’evoluzione dell’edificio e delle generazioni di studenti che lo hanno abitato. Nonostante il dolore per la scomparsa del marito, il collega Renzo Lui, la prof.ssa Barzago guarda al futuro con determinazione, pronta a dedicarsi a nuove esperienze di volontariato.

Un patrimonio di passione per il territorio

Che si tratti di Concorezzo o di Villasanta, il pensionamento di queste tre docenti segna il congedo di tre professioniste che hanno rappresentato, ciascuna nel proprio istituto, un solido punto di riferimento per il Vimercatese. Lasciano dietro di sé una realtà scolastica che è cresciuta grazie al loro impegno discreto e costante. A tutte e tre va il ringraziamento delle comunità locali per aver saputo coniugare, in tutti questi anni, la professionalità con un profondo senso di appartenenza al territorio.