Il «writer poeta» chiede scusa al sindaco

Il «writer poeta», così come lo aveva definito l’assessore alla Pubblica Istruzione Valery Bertolini in un post su Facebook, chiede scusa al sindaco Carla Della Torre e alla comunità di Sulbiate per le frasi vergognose che aveva scritto su alcuni muri del paese lo scorso mese di gennaio insieme ad alcuni suoi coetanei.

Ma non solo, grazie ai risparmi accumulati in questi mesi, frutto di mance e piccoli lavoretti, il giovane, residente nel Vimercatese, pagherà di tasca propria la sanzione di 250 euro e si è detto disponibile, con tanto olio di gomito, a ripulire i muri imbrattati.

La vicenda, dicevamo, risale allo scorso mese di gennaio quando il minorenne e altri suoi compagni vennero incastrati dalle telecamere mentre, armati di bomboletta spray, imbrattavano il muro esterno della biblioteca e quelli in via Mandelli e in via Filanda.

Qualche giorno dopo i fatti lo stesso sindaco, attraverso il nostro giornale, aveva lanciato un appello pubblico: «Sappiamo chi sono gli autori del gesto poiché sono stati ripresi dalle telecamere del circuito di videosorveglianza - aveva sottolineato il Carla Della Torre - Concedo qualche giorno di tempo agli autori per ammettere direttamente le loro colpe. Se non arriverà nessuno allora procederemo noi ad identificare gli autori del gesto. Confido nella loro intelligenza».

Contro di loro il Comune aveva anche sporto denuncia. Il giovane aveva prontamente ammesso le sue colpe durante l’interrogatorio organizzato nell’ufficio della Polizia locale di Sulbiate lo scorso mese di marzo. Il giovane si è anche detto anche disponibile a ripulire i muri imbrattati e a corrispondere al Comune 250 euro a titolo di risarcimento danni. Somma che il ragazzo ha raccolto negli ultimi mesi grazie ad alcuni lavoretti svolti e a regalie provenienti dai famigliari.