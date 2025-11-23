É questione di settimane, dopodiché partiranno i primi lavori per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica di Mezzago.

Illuminazione pubblica, al via i lavori di riqualificazione degli impianti

Ad annunciarlo è proprio il sindaco Massimiliano Rivabeni, che ha spiegato come l’Amministrazione comunale si aspetta di firmare il contratto e di approvare il progetto definitivo nel giro di pochi giorni per poter così dare il via ai lavori veri e propri.

«Purtroppo ci sono stati alcuni ritardi in questo iter, dovuti al progetto presentato – spiega il primo cittadino – Il cronoprogramma prevedeva che per il 20 luglio venisse presentato il progetto. Cosa che è stata fatta. Il problema però è che era difforme rispetto a quanto concordato in gara. Quindi abbiamo chiesto delle correzioni per riallinearlo».

Rivabeni ha spiegato che le direttive di gara prevedevano un totale di 4.500 metri di scavi per l’interramento dei cavi e nel progetto presentato ne erano presenti solo 1.600. Inoltre un’altra difformità era quella del retrofitting. La proposta del progetto era quella di cambiare solo il corpo illuminante, mantenendo il supporto già presente. Eventualità scartata dall’Amministrazione, che ha chiesto che venisse cambiata anche quello.

«Il progetto è stato riallineato, dopodichè l’azienda ci ha spiegato che alcuni corpi illuminanti scelti, sarebbero stati dismessi nel giro di 3 anni, quindi abbiamo optato per sostituirli con alcuni di ultima generazione».

Partenza a dicembre

Rivabeni ha spiegato dunque che i lavori veri e propri dovrebbero partire con la sostituzione dei primi corpi illuminanti nel corso del mese di dicembre.