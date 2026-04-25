Nella notte tra ieri e oggi, 25 aprile, imbrattate con vernice blu le sedi di Forza Italia e Indipendenza, in via Como, a Cesano Maderno. “Fasci indegni” si legge sulle serrande della sede del partito di Alemanno, “Mafia” e “Corrotti” su quelle degli azzurri.

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Imbrattate le sedi di Forza Italia e Indipendenza

Immediata la condanna dell’accaduto da parte del segretario cittadino di Forza Italia, il consigliere comunale Michele Santoro:

“Non è solo un atto vandalico, è un gesto che colpisce il rispetto, il confronto e la libertà. In un Paese democratico le idee si combattono con le parole, non con l’odio sui muri. Voi rimarrete questo: vili che, nel buio della notte, imbrattate muri e serrande con insulti, per poi scappare e rintanarvi nelle vostre tane. Noi restiamo alla luce del giorno, con il coraggio di metterci la faccia e di portare avanti le nostre idee. In una democrazia si discute, non si offende nell’ombra. Questi gesti non ci intimidiscono, ci rafforzano. Ripuliremo quei muri, come sempre, ma soprattutto continueremo a costruire. Perché chi crede davvero in qualcosa non ha bisogno di nascondersi. Noi ci siamo, a testa alta. Sempre”.

Sulla stessa lunghezza il referente di Indipendenza, Luca Colosimo, presidente del circolo cittadino: