Un’aggregazione che punta sulla trasparenza, sulla validazione scientifica e sull’efficienza e sull’efficacia per tutto il territorio brianzolo. BrianzAcque e Brianza Energia Ambiente (BEA) hanno scelto di affidare ad una delle Università più prestigiose del mondo, la Bocconi, uno studio indipendente per misurare in modo rigoroso gli impatti ambientali ed economici dei due impianti del depuratore di Monza e del termovalorizzatore di Desio e dei principali progetti di sviluppo che si proiettano sui prossimi anni e che costituiscono uno dei punti di forza dell’aggregazione.

Impatti ambientali ed economici: affidato alla Bocconi uno studio sul depuratore di Monza e sul termovalorizzatore di Desio

La SDA Bocconi che coordina questo progetto ha già svolto negli ultimi anni numerosi percorsi simili per molteplici aziende e soggetti istituzionali e tra questi si può ricordare anche quello realizzato per il Comitato Milano Cortina 2026.

Questo sarà quindi un altro passaggio chiave nel percorso che porterà alla nascita della futura multiutility pubblica della provincia di Monza e Brianza, destinata a integrare servizio idrico, gestione rifiuti ed energia.

L’analisi scientifica sugli impianti

Al centro dell’analisi, coordinata dal professor Edoardo Croci e dal suo team in Bocconi, ci sarà un’analisi scientifica di tutti i dati che riguardano il depuratore di Monza e il termovalorizzatore di Desio, sia per la loro attuale attività che per l’evoluzione che potranno avere con i nuovi progetti. In particolare, saranno studiati e misurati due diversi impatti complementari e integrati. In primo luogo, lo studio universitario valuterà gli effetti in termini di qualità ambientale, gestione dei rifiuti e benefici generati, inclusa la produzione di energia e la riduzione dell’uso di fonti fossili. In secondo luogo, la valutazione si concentrerà sulla quantificazione economica degli impatti dei due impianti oggi e domani sull’economia del territorio, per tradurre benefici e criticità in dati chiari e confrontabili.

In parallelo allo studio scientifico sui dati, la metodologia di lavoro “made in Bocconi” integra un processo strutturato di consultazione pubblica sul modello del debat publique con gli stakeholder, tra cui istituzioni e associazioni, sia per ascoltare e considerare le loro istanze, che per condividere e costruire il percorso di sviluppo con la comunità del territorio sempre rispetto all’impatto dell’attività delle due aziende e degli impianti sulle dimensioni economica, sociale e ambientale.

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Durata e valore dello studio

Lo studio scientifico durerà circa sei mesi e il percorso integrato di confronto con gli stakeholder si svilupperà in parallelo per quattro mesi, con diversi momenti di confronto aperti al territorio.

Questo lavoro dell’Università Bocconi rappresenta un punto di riferimento importantissimo per il processo di aggregazione e per lo sviluppo dei prossimi anni, oltre a portare la futura multiutility brianzola tra le aziende e i soggetti di livello nazionale e internazionale che hanno avuto lo spirito innovativo di adottare una valutazione di impatto economico e ambientale in grado di restituire al territorio davvero la misurazione a 360 gradi degli effetti per la comunità. Mai in Brianza era stato fatto fino ad ora.

Sottolinea il Professore Edoardo Croci:

“Attraverso la messa a disposizione delle competenze tecniche maturate in Bocconi per la valutazione degli impatti economici e ambientali legati allo sviluppo degli impianti di gestione idrica e di termovalorizzazione dei rifiuti in Brianza, nonché per la definizione di un percorso decisionale partecipato, si offrirà una base conoscitiva oggettiva e scientificamente solida a supporto di scelte trasparenti e in grado di generare un beneficio netto positivo per il territorio”.