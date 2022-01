Impennata di casi Covid anche a Lesmo: la curva dei positivi supera quota 250

Coronavirus

Raddoppiati i casi e le quarantene nel giro di pochi giorni. Resta fortunatamente invariato il numero delle vittime.

Nemmeno Lesmo è stata risparmiata dall'impennata dei casi Covid registrata in queste festività natalizie. A ieri, domenica 2 gennaio 2022, il dato dei positivi ha raggiunto la soglia dei 258 contagi.

I numeri comunicati dalle autorità sanitarie parlano chiaro e in pochi giorni la curva dei casi Covid a Lesmo si è impennata fino a raggiungere le 258 unità. Un'enormità se pensiamo alla più che rapida evoluzione del contagio, con ben 29 casi in più rispetto al giorno prima. Solo una settimana fa, inoltre, i dati diramati dal sindaco Roberto Antonioli parlavano di 130 casi positivi: un numero che nel giro di pochi giorni è praticamente raddoppiato. Insomma, la clamorosa impennata è innegabile ed è sicuramente figlia dell'aumento generalizzato dei casi in tutto il territorio nazionale in queste festività natalizie e causato principalmente dalla variante Omicron. Dall'inizio della pandemia sono 1627 i casi acclarati di positività al virus.

Quarantene raddoppiate, ma mortalità resta invariata

Anche le quarantene (o sorveglianze attive) sono praticamente raddoppiate nel giro di sette giorni. Lo scorso lunedì 27 dicembre erano 208, a oggi invece sono ben 379, con un incremento di 34 unità rispetto a un giorno fa. Di contro, fortunatamente, non si registrano quasi più vittime, il cui dato è fermo a quota 21 ormai da diverso tempo.