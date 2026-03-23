Impianti sportivi, fondi dalla Regione

Impianti sportivi: dalla Regione Lombardia risorse per la Brianza, oltre 585mila euro a Veduggio con Colzano.

Fondi per gli impianti sportivi

«Regione Lombardia continua a investire in modo concreto nello sport e nei territori, con risorse importanti per la riqualificazione degli impianti sportivi pubblici». Lo dichiara il capogruppo della Lega in Regione Lombardia, Alessandro Corbetta, commentando l’approvazione della graduatoria della Linea 2 – grandi interventi del Bando Impianti Sportivi 2025.

La soddisfazione del capogruppo, Alessandro Corbetta

«Parliamo di 21 milioni di euro a fondo perduto destinati ai Comuni per migliorare sicurezza e qualità delle strutture. In questa fase del bando, l’unico Comune brianzolo finanziato è Veduggio con Colzano, con un contributo di oltre 585mila euro: a loro vanno i miei complimenti per il progetto presentato» sottolinea Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia.

Un sostegno alla comunità

«Investire negli impianti sportivi significa sostenere i giovani, le associazioni e la vita delle nostre comunità, offrendo spazi adeguati e sicuri per lo sport e l’aggregazione – conclude Corbetta – L’auspicio è che si possano trovare ulteriori risorse per finanziare tutte le domande ammissibili, così da dare risposta concreta ai territori che hanno dimostrato progettualità e bisogno di investimenti», conclude Corbetta.