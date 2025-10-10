Importante accordo tra sindacati e Pig’s Worker Srl

É stato siglato nella giornata di ieri, giovedì 9 ottobre, l’accordo tra le organizzazioni sindacali FILT-CGIL e FIT-CISL e la società Pig’s Worker Srl, azienda che lavora in appalto nel sito Rovagnati di Biassono e che va a riconoscere ai lavoratori un premio di produzione a partire dall’1 gennaio 2026.

L’intesa riguarderà tutti i dipendenti a cui viene applicato il contratto della logistica, in linea con l’accordo già sottoscritto a settembre per l’azienda in appalto di Rovagnati Villasanta la MPM S.p.A..

Molto soddisfatte le sigle sindacali che hanno sottolineato:

“Si tratta di un risultato significativo che prosegue nel solco già tracciato con l’accordo siglato direttamente con Rovagnati per le internalizzazioni fatte nel mese di luglio 2025, confermando l’importanza della contrattazione di sito e della partecipazione attiva delle lavoratrici e dei lavoratori. L’intesa prevede per le lavoratrici e i lavoratori di Pig’s Worker Srl: un premio di produzione pari a 1.750 euro dal 1° gennaio 2026. Questo accordo è frutto di una trattativa seria e determinata, che ha permesso di raggiungere obiettivi concreti a favore di chi ogni giorno garantisce, con impegno e professionalità, il funzionamento dell’intera filiera logistica all’interno dell’appalto Rovagnati. Ringraziamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori per il sostegno e la fiducia dimostrata: il risultato ottenuto è una vittoria collettiva che rafforza la nostra azione sindacale e apre la strada a ulteriori miglioramenti”.