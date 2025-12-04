“Un’altra importante vittoria per i lavoratori”. Questo il commento della FIT CISL Monza Brianza Lecco in merito alla vertenza sulla Cooperativa Etica di Seregno.

Importante vittoria per i lavoratori della Coperativa Etica

“L’Ispettorato del Lavoro – fa sapere il sindacato – ha riconosciuto le nostre ragioni e ha condannato la Cooperativa Etica di Seregno al pagamento dell’integrazione economica sulla malattia che non veniva corrisposta ai dipendenti. La vertenza, portata avanti dalla FIT CISL attraverso l’Ufficio Vertenze della CISL Monza Brianza Lecco, ha ottenuto il riconoscimento pieno dei diritti retributivi previsti dal contratto a favore di una delle lavoratrici”.

“Questo risultato non riguarda però solo il singolo caso – prosegue il sindacato – ma rappresenta un precedente importante: da ora l’azienda dovrà garantire l’integrazione della malattia a tutti i suoi lavoratori, come stabilito dalle normative e dal contratto collettivo. Un risultato che conferma ancora una volta quanto sia fondamentale rivolgersi al sindacato per tutelare i propri diritti e per far rispettare le condizioni di lavoro”.

(in copertina Ferdinando Sannino della FIT CISL Monza Brianza Lecco)