Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi si è chiuso positivamanete l’incontro tra la Sarno Display di Carnate, impegnata nella realizzazione di visual display per il mono del beauty, occhialeria e gioielleria, e le principali sigle sindacali, in riferimento ad una vicenda occorsa ad una dipendente della società. La donna, lo ricordiamo, in seguito ad un incidente stradale, si è ritrovata nella impossibilità di recarsi al lavoro ed adempiere alle sue mansioni.

Impossibilitata a rientrare al lavoro dopo un incidente stradale. L'azienda "La aspettiamo"

Grazie all'accordo tra azienda e sindacati la dipendente rimarrà a casa fino a che le condizioni di salute non le consentiranno di rientrare al lavoro. Proprio l'azienda in queste ore ha voluto sottolineare come da sempre l'attenzione alle persone e al sociale siano al centro delle politiche aziendali.

"L'incontro è stato rapido e costruttivo, come sempre - spiega Cristian Paravano, amministratore di Sarno Display, a margine della riunione sindacale. L’attenzione del Gruppo e della Sarno alle persone ed al sociale, il ritrovato andamento positivo dell’azienda ed il solito atteggiamento costruttivo delle parti sindacali hanno fatto si di concedere alla dipendente una retribuzione al 60% del salario, finché non le sarà consentito rientrare in azienda. Al suo ritorno, valuteremo la possibilità di un cambio mansione, se necessario. Sappiamo che l'incidente non è stato lieve, le auguriamo una pronta guarigione. La aspettiamo".

Paravano tiene inoltre a precisare che: ‘Tutti i dipendenti di Sarno Display attendono il ritorno della collega".

"La salute è un valore"

L'azienda, controllata dal Gruppo Gatto di Domegge (Belluno), specifica con le parole del suo amministratore:

"Perseguire un obiettivo di vera sostenibilità ambientale, sociale ed economica può consentire ad un azienda di compensare le eventuali lacune degli ammortizzatori sociali. Abbiamo sempre sostenuto il welfare, ben oltre gli obblighi di legge. Siamo orgogliosi di condividere queste visioni con i dipendenti: la salute è un valore e in Sarno Display è solido e condiviso".

(nella foto di copertina Cristian Paravano)