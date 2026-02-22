Imprenditore di 49 anni si laurea campione italiano di flipper

Manuel Cereda, 49 anni, di Renate ha conquistato il titolo nazionale 2026, ai campionati di flipper, nella finalissima che si è disputata a Milano.

Campione e imprenditore

E’ di Renate il nuovo campione italiano di flipper. Manuel Cereda, classe 1977, imprenditore e titolare della «Cereda Carta snc», ha conquistato a Milano il titolo nazionale nella sfida che si è disputata alla «Casa del Gioco» di via Sant’Uguzzone tra i migliori 32 classificati del ranking Italian Championship Series 2025. Il player renatese, sposato e padre di due figli, ha trionfato al termine di una sfida molto combattuta.

Primo posto assoluto

Un capolavoro di concentrazione e precisione il suo, che gli è valso il primo posto assoluto.

«Sì, è stata davvero una gran bella soddisfazione per me considerato che, di fatto, non ho mai modo di allenarmi fra i tanti impegni di lavoro e di famiglia», ha raccontato Cereda, che ha iniziato a giocare a flipper quando da ragazzino con gli amici trascorreva il pomeriggio al mitico «Bar Sport» di via Umberto I collezionando record a colpi di 500 lire.

Gareggia dal 2010

A cimentarsi con le gare vere e proprie, invece, Cereda lo ha fatto a partire dal 2010 e nel suo palmares ha collezionato due titoli italiani nel «Classic».