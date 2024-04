Imprenditore dona mille euro al celebre ciliegio

Mille euro per valorizzare il celebre ciliegio di Vergo Zoccorino, frazione di Besana in Brianza. E' il regalo di un generoso imprenditore della città.

Mille euro per il ciliegio

Detto, fatto. O, meglio, posto le basi per farlo. In Consiglio comunale è passata all’unanimità la mozione mirata alla tutela del ciliegio monumentale di Vergo Zoccorino, frutto dell’unione dei due documenti sul tema messi sul tavolo dal leghista Davide Bruscagin per la maggioranza e da Sergio Cazzaniga, capogruppo di BesanAttiva, per l’opposizione di centrosinistra.

Il giorno dopo, martedì 9, «è pervenuta direttamente nelle mani del sindaco una somma di mille euro tramite assegno bancario» destinata alla celebra pianta «per la sua valorizzazione», come recita la delibera con la quale giovedì la Giunta ha accettato la donazione di un generoso imprenditore besanese, rimasto anonimo.

E i privati cosa dicono?

«Ho preso contatti con i proprietari del ciliegio, come già fatto più volte in passato - ha spiegato il primo cittadino Emanuele Pozzoli - I primi passi che il Comune può compiere comportano l’installazione della cartellonistica sulla pubblica via per migliorare l’accesso all’area, in particolare nei giorni della fioritura. Sempre però in accordo con i privati».

Quest’ultimo - tutt’altro che scontato - ancor più necessario per far uscire dalla carta gli impegni presi in Consiglio comunale. Quindi la valutazione dello stato di salute del ciliegio «avvalendosi di specialisti», l’avvio dei conseguenti percorsi di cura, e il miglioramento dell’accesso nelle giornate di massimo afflusso «in collaborazione con enti e associazioni di volontariato».