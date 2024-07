Imprenditore renatese attraversa il lago a nuoto

Nuotare per un chilometro e mezzo, da una sponda all’altra del lago. Lui ne parla come di una quisquilia sportiva ma per chi dopo quattro o cinque bracciate sente già i muscoli indolenziti, si tratta di una vera impresa.

Comunque la si veda, partecipare alla tradizionale «Traversata del lago», la Onno-Mandello, è stata una bella esperienza per Manuele Cereda, imprenditore di Renate.

L'impresa con l'amico

La affrontata in compagnia dell’amico Lorenzo Mauri, casa a Calò di Besana. I due sono stati tra i 368 partecipanti alla 27esima edizione della manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Mandello del Lario domenica 14 luglio. Un appuntamento che ha richiesto un anno di allenamento tra le vasche della piscina di Nibionno e le acque del lago a Lierna, rimasto in bilico fino all’ultimo per l’allarme temporale poi fortunatamente rientrato.

"Un'occasione per "noleggiare" il lago..."

«Per me non è stata una gara, quanto l’occasione per “noleggiare” il lago, solitamente difficilissimo da attraversare a causa delle imbarcazioni», ha raccontato Cereda, classe 1976, contitolare con il fratello della «Cereda carta snc», azienda di grossisti per la carta da imballaggio alimentare, che alla passione per il nuovo affianca quella per il flipper di cui è un campione. E’ riuscito a completare il percorso in 40 minuti e 7 secondi. Tutto è filato liscio?

«Si, ero molto tranquillo come quando vai a fare un esame consapevole di aver studiato. Poco prima del traguardo mi sono fermato qualche secondo per ammirare il paesaggio, poi, una volta uscito dall’acqua, guardare la sponda lasciata alle spalle effettivamente mi ha fatto un po’ impressione...».

Domenica, oltre a Cereda, c’erano altri due renatesi presenti. Camilla Viganò e papà Paolo, ex consigliere di «Insieme per Renate», hanno affrontato la doppia gara da 3 chilometri con Camilla che ha confermato il suo noto talento trionfando nella categoria Master.