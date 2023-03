Imprenditrice di Seveso vince i prestigiosi MEA Business Awards

L’Italia e la Brianza, in questi giorni, si vestono d’orgoglio grazie al successo raggiunto da una giovane donna originaria di Seveso che è stata premiata ai MEA Business Awards con il titolo di Best English Language Coaching Provider – UAE.

Lei è Monica Perna, English Coach italiana che rappresenta l’eccellenza del suo paese all’estero, nello specifico negli Emirati Arabi Uniti. Monica oggi vive a Dubai ma non è sempre stato così: per quasi 30 anni ha vissuto a Seveso, e il suo brillante progetto imprenditoriale è nato proprio in Brianza.

Poi lo spostamento negli emirati Arabi, dove Monica ha fondato AUGE International Consulting, l’impresa digitale che in soli tre anni è divenuta leader nel settore dell’E-learning registrando in tempi record circa 14.000 iscritti ed oltre 1 milione di utenti attivi. Ed è proprio nel suo quartier generale a Dubai che alla English Coach brianzola è stato consegnato il prestigioso premio proveniente direttamente dal Regno Unito.

Miglior English Coach grazie alla divulgazione del Globish

Aspetto non indifferente quest’ultimo, se si considera che Perna è stata riconosciuta dai MEA Business Awards come miglior English Coach, grazie al suo ruolo nella divulgazione del Globish, la variante di inglese più parlata al mondo individuata da Jean Paul Nerrière e di cui la sevesina, proprio da quest’ultimo, è stata nominata ufficiale rappresentante.

I MEA Business Awards premiano talento e risultati aziendali

Considerati uno dei più ambiti riconoscimenti internazionali, i MEA Business Awards premiano il talento e i risultati di aziende e imprenditori residenti nella zona denominata MEA, ovvero Middle East and Africa. Un elevato numero di casi di successo, le eccellenti tempistiche con cui gli studenti hanno ottenuto risultati concreti, nonché le ore di contenuto prodotte negli ultimi 12 mesi per la Community di AUGE (con oltre 950 ore di contenuti inediti realizzate solo nel 2022), sono stati i criteri che hanno permesso a Monica Perna di essere premiata insieme alla sua azienda.

Il premio è dedicato a tutti i miei studenti

Dico sempre ai miei studenti che per diventare capaci di esprimere sé stessi in inglese il lavoro da attuare è giornaliero. Solo così l’inglese diventerà un’abitudine ed i risultati raccolti concreti e duraturi nel tempo - dichiara la fondatrice di AUGE International Consulting. E questo è quello che ho fatto io per prima su me stessa nel ruolo di Globish Coach & Mentor nella creazione del Metodo AUGE. Non c’è stato un solo giorno negli ultimi 3 anni che io non abbia lavorato per rendere il Metodo AUGE il migliore, e la perseveranza paga sempre. Questo premio è dedicato a tutti i miei studenti che ogni giorno mi permettono di guidarli in questo bellissimo viaggio, un compito che affronto con la serietà e la responsabilità che merita.

Un metodo immersivo ed esperienziale

È così che Monica Perna, con orgoglio, soddisfazione e condivisione, affronta il traguardo appena raggiunto rendendo ancora una volta l’Italia un paese ricco di talenti sparsi per il mondo. E da ogni continente si collegano ogni giorno i migliaia e migliaia di studenti che sperimentano il modello didattico, esperienziale ed immersivo ideato dalla English Coach e chiamato Metodo AUGE. Un metodo che è oggi riconosciuto dai MEA Business Awards come il migliore in assoluto per l’insegnamento del Globish.

Dimostrazione che l’idea della giovane imprenditrice digitale sevesina è stata e continua ad essere vincente, il conseguimento del premio la rende, inoltre, insieme ad AUGE, un modello internazionale per l’apprendimento del Global English, ovvero l’inglese più parlato al mondo grazie all’uso di soli 1500 vocaboli.