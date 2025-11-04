Impresa riuscita: Ivan taglia il traguardo della maratona di New York con mamma Rosina

Impresa riuscita: maratona portata a termine, accanto alla mamma.

Alla maratona di New York con mamma Rosina

Soddisfazione, emozione, commozione e orgoglio: sono questi i sentimenti che albergano nel cuore e nella mente di Ivan Russo, runner di Vimercate, di ritorno da New York dove domenica scorsa, 2 novembre, ha partecipato, per la prima volta, alla maratona più importante e ambita dai runner.

Lo ha fatto portando idealmente accanto a sé una compagna di corsa speciale, la mamma Rosina, scomparsa nel febbraio scorso. Lo ha fatto mantenendo quella promessa che le aveva fatto quando ancora era in vita.

La raccolta fondi per Airc

E lo ha fatto dando anche un significato preciso all’impresa: raccogliere fondi a favore di Airc, per finanziare la ricerca contro i tumori. Proprio un cancro infatti si è portato via per sempre l’amata mamma.

“E’ stato fantastico – ha commentato poco dopo il traguardo di Central Park – Dal punto di vista sportivo (non è certo la prima maratona di Ivan, ndr) ho corso bene i primi 15 chilometri. Poi ho deciso di non guardare più l’orologio e di godermi la città, la gente che mi incitava”.

E poi gli ultimi due chilometri con la bandiera di Airc, fino al traguardo, insieme all’amico e compagno di viaggio, Piergiorgio Rizzo.

La dedica alla mamma: “Questa medaglia è per lei”

“Sono veramente contento – ha aggiunto ancora il runner vimercatese – Anche e soprattutto per la raccolta fondi. Alla partenza dall’Italia eravamo a quota 1.500 euro. Ora siamo quasi a 4mila. Ho sentito tanto calore e vicinanza anche da Vimercate. La chat è stata inondata di messaggi. Il mio ultimo pensiero va naturalmente alla mia mamma. Questa medaglia speciale è tutta per lei”.

Ecco come donare

Per contribuire alla raccolta fondi basta collegarsi a retedeldono.it e cercare l’iniziativa «vadosenzamani».