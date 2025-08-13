Un'impresa sportiva per aiutare la casa vacanze dell'Unitalsi

A settembre

Il seregnese Raffaello Fossati percorrerà 226 chilometri da Borghetto Santo Spirito a Monza fra nuoto, bicicletta e corsa per contribuire alla raccolta fondi

Da Borghetto Santo Spirito in Liguria a Monza con quattro chilometri a nuoto in mare, poi 180 chilometri in bicicletta e per finire 42 chilometri di corsa. E’ l’impresa sportiva che compirà un triatleta di Seregno in favore della Casa della Gioia dell’Unitalsi.

Triatleta seregnese in aiuto all'Unitalsi

Raffaello Fossati, 41enne atleta seregnese dei Valxer Triathlon, in questi giorni si sta preparando per un’impresa sportiva tutt’altro che banale: coprire la cosiddetta distanza Iron Man, che prevede 3,8 chilometri di nuoto in acque libere e 180 chilometri di bicicletta come prologo per correre una maratona. Dovrà percorrere 226 chilometri, che è esattamente la distanza da Borghetto Santo Spirito in Liguria a Monza e che unisce la Casa della Gioia con la sede della sottosezione monzese dell’Unitalsi (a cui fa riferimento anche il gruppo seregnese dell’associazione).

La Casa della Gioia in Liguria

La Casa della Gioia è una struttura residenziale che accoglie disabili e volontari (ma non solo) per periodi di vacanza, nel segno dell’accoglienza e della condivisione. Una struttura che è sostenuta e gestita grazie ai volontari, impegnati a garantire soggiorni e attività nel segno della gioia, per una vacanza davvero speciale. Fossati, padre di sei figli, ha cominciato a frequentare Unitalsi quando era più giovane. Di professione commercialista, continua a collaborare con l’associazione per le questioni amministrative e, di recente, si è avvicinato al triathlon.

La raccolta fondi lanciata da Unitalsi

L’impresa del triatleta è fissata per il prossimo 7 settembre. Il seregnese sarà accompagnato da Monza a Borghetto da un pullman di ospiti e volontari Unitalsi, da lì partirà sulla strada del ritorno. L’obiettivo dell’iniziativa è dare visibilità al progetto Casa della Gioia. Unitalsi Monza, sulla piattaforma internet gofundme, ha lanciato una raccolta fondi per affrontare le spese della casa in provincia di Savona, in particolare per coprire gli interessi dell’oneroso mutuo acceso per l’acquisto dalla struttura.