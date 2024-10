Grande successo per le visite Fai d'Autunno a Cavenago. Nel corso delle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre, in occasione dell'iniziativa promossa dal Fondo per l'Ambiente Italiano, il paese brianzolo ha aperto al pubblico la suggestiva location di Palazzo Rasini e il santuario di Santa Maria in Campo.

In 1.000 a Cavenago per le Giornate Fai d'Autunno

Due occasioni che hanno richiamato circa 1.000 persone che hanno potuto così visitare le due bellezze artistiche offerte da Cavenago. Nel dettaglio infatti sono 537 i visitatori che hanno fatto tappa a Palazzo Rasini, mentre 415 quelli che hanno potuto ammirare Santa Maria in Campo.

Visite rese possibili grazie anche all'impegno dei giovani studenti del liceo artistico ISS Einstein di Vimercate che hanno fatto da ciceroni ai visitatori presentando così le bellezze dei due siti cavenaghesi.

La soddisfazione del sindaco Biffi

Un successo che ha lasciato molto contenta l'Amministrazione comunale che ha promosso l'iniziativa sul territorio, come sottolineato anche dallo stesso sindaco Giacomo Biffi:

"Come sindaco sono davvero contento di aver accolto quasi 1.000 visitatori a Cavenago in un solo weekend. Santa Maria in Campo e Palazzo Rasini sono due gioielli della nostra storia e dall’intero territorio e abbiamo lavorato da mesi con la sezione Fai del vimercatese, che ringrazio, affinché potessero essere inseriti nella rassegna delle Giornate Fai d’Autunno, che si sviluppa in tutta Italia dando così una visibilità nazionale a Cavenago.".