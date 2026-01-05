In 1500 al traguardo della camminata Stradesio

In 1500 alla 42esima edizione della Stradesio, organizzata da Asd Gruppo Marciatori Desio. Il freddo non ha fermato i tanti partecipanti che si sono riuniti per passare una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà: il ricavato sarà infatti devoluto a Aisp, per contribuire alla ricerca contro il tumore al pancreas.

L’intento benefico dell’iniziativa

“Come sempre siamo felici di vedere così tanta partecipazione e generosità verso le iniziative che hanno anche un lato benefico – ha affermato la dottoressa Silvia Carrara, dell’Associazione Italiana Studio Pancreas, alla quale andranno devoluti i ricavati della giornata – Le donazioni di chi ha partecipato oggi ci aiutano con la ricerca e per formare nuovi pancreatologi in grado di intervenire contro le patologie”, ha spiegato.

Presente anche Mara Calastri, impegnata da tempo insieme ad Aisp per contribuire alla ricerca grazie alla Camminata delle città e a tante altre iniziative, organizzate in memoria del marito, Mario Sala e realizzate anche in collaborazione con il Gruppo Marciatori.

Lo svolgimento della giornata

La giornata di sport ha avuto inizio all’oratorio Beata Vergine Immacolata, dal quale i corridori sono partiti per percorrere uno dei tre itinerari programmati: quello da 8, da 16 oppure quello da 22 chilometri, a seconda della preparazione di ognuno. Tutti i percorsi si sono conclusi sempre all’oratorio, dove i partecipanti hanno potuto usufruire degli spogliatoi e di un punto ristoro preparato dal Gruppo Marciatori.

I premiati

Presenti al punto di arrivo gli organizzatori dell’evento, tra cui Giorgio Ripamonti del Gruppo Marciatori Desio, che si è occupato di consegnare i premi previsti per i quindici gruppi più numerosi iscritti alla corsa. Sul terzo gradino del podio il gruppo Ul Gir De Munt di Besana Brianza, preceduto dal gruppo Runner Desio, al secondo posto. Sul gradino più alto del podio sono infine saliti i Marciacaratesi, di Carate Brianza. Premiati anche la più giovane partecipante all’iniziativa, Martina Elli, nata nel 2019, e il più anziano, Umberto Prestrorsi, nato nel 1938.