In 200 agli screening gratuiti per la prevenzione cardiovascolare e del diabete

Giornata nel segno della prevenzione cardiovascolare e metabolica, ieri, domenica 12 maggio, in piazza Esedra a Cesano Maderno, con gli screening gratuiti proposti dal Comitato Ovest Brianza Antonio Colombo (Cobac).

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Screening gratuiti per la prevenzione cardiovascolare e del diabete

A sottoporsi allo screening gratuito sono state 200 persone: prova della pressione, della glicemia e del colesterolo, elettrocardiogramma, consulto di un medico cardiologo e di un nutrizionista. "Con la nostra associazione di promozione sociale siamo attivi sul territorio della Brianza Ovest per sostenere i progetti di promozione della salute e difendere e supportare i servizi degli ospedali di Desio, Carate e Seregno" ha spiegato la cardiologa Marianna Spina del Cobac, l’organizzatrice della Giornata del cuore.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Iniziativa patrocinata dal Comune e dall'Asst Brianza

Patrocinata dal Comune (in piazza anche il sindaco Gianpiero Bocca, il vice Francesco Romeo e l’assessora alla Salute Cinzia Battaglia) e da Asst Brianza, l’iniziativa è stata possibile grazie al contributo di tanti. Sotto ai tendoni allestiti per l’occasione cardiologi e infermieri dell’ospedale di Desio e di Seregno, il Nucleo brianteo dell’Associazione Regionale Lombardia Infermieri, medici di Medicina generale e nutrizionisti. I volontari della Croce Bianca di Cesano Maderno, impegnati nella logistica con il Gruppo Alpini, hanno anche mostrato alla cittadinanza le preziose manovre salvavita da eseguire in caso di emergenza. Apprezzati anche i momenti formativi tenuti dagli infermieri. La giornata, come detto, è stata voluta dal Cobac presieduto da Francesco Sicurello (il cesanese Sergio Cazzaniga è il vicepresidente).