In 40 dai Carabinieri per presentare una querela contro Green pass e obbligo vaccinale

Agrate Brianza

La denuncia è contro ignoti, ma nel mirino ci sono i rappresentanti del governo e i virologi.

Si sono trovati davanti alla caserma dei Carabinieri di Agrate per sottoscrivere in massa una querela per i reati di violenza privata, minaccia, estorsione e abuso di potere.

Querela per dire "no" a Green pass e obbligo vaccinale per gli over 50

Erano 44 i cittadini di Agrate, Concorezzo e altri Comuni del circondario che nella mattinata di sabato scorso, 12 febbraio, si sono dati appuntamento davanti alla stazione dei Carabinieri di Agrate dove hanno depositato e firmato la denuncia, per ora contro ignoti, che punta il dito contro i provvedimenti dell’attuale Governo e di quello precedente che hanno introdotto l’obbligo del Green pass per poter accedere a molti servizi e l’obbligo del vaccino contro il Covid per gli over 50 (che entra in vigore ufficialmente oggi, martedì 15 febbraio).

Più di 40 cittadini guidati da un avvocato

Persone di tutte le età, che sostengono che i provvedimenti siano incostituzionali e violino i principi fondamentali dell’individuo. A guidare il gruppo di manifestanti c’era l’avvocato agratese Serena Matano, del foro di Monza, che si è occupata di stendere l’atto di denuncia-querela.

"Estorsione, minaccia e violenza privata"

"L’imposizione vaccinale per l’accesso ai servizi fondamentali della persona e l’obbligo vaccinale imposto ai cittadini oltre ai 50 anni - si legge nel testo della querela - in totale assenza di comprovate evidenze scientifiche, costituiscono evidente discriminazione, estorsione, minaccia e violenza privata".

