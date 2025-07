Aggiudicati i lavori del Lotto 1

Mobilità sostenibile e valorizzazione del territorio: è questo l’obiettivo del progetto “Green Lane Brianza Ovest” della provincia di Monza e Brianza per la creazione di una rete di piste ciclabili come alternativa sostenibile all’uso dell’auto per gli

spostamenti in città e tra Comuni.

In agosto al via il cantiere per la “Green Lane Brianza Ovest”

Il Comune di Cesano Maderno ha condiviso sin da subito le finalità del progetto ed è impegnato nella realizzazione dei percorsi ciclopedonali cittadini.

Lo scorso marzo la Giunta Comunale ha approvato il Progetto Esecutivo che definisce gli interventi per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale nel Comune di Cesano Maderno individuato come Lotto 1 dal progetto “Green Lane Brianza Ovest”. A seguire è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori che sono stati aggiudicati dalla SUA di Monza e Brianza all’impresa Orizzonte Verde di Nerviano.

L’importo complessivo del quadro economico di progetto è pari a 940 mila euro. Il progetto è stato oggetto di un contributo regionale di 800 mila euro e provinciale di 40 mila euro e ha avuto un cofinanziamento comunale di 100 mila euro. L’avvio dei lavori è previsto per l’inizio di agosto.

Il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca:

“Proseguiamo con determinazione nella realizzazione di un progetto strategico per la mobilità cittadina e intercomunale. Dopo l’inaugurazione nei mesi scorsi delle due nuove piste ciclabili verso Seregno e verso Bovisio Masciago, con l’imminente avvio dei lavori della Green Lane Brianza Ovest andiamo nella direzione di offrire ai cittadini una rete di percorsi ciclopedonali che uniscono il vantaggio di collegamenti utili e sicuri a quello della sostenibilità ambientale”.

L’assessore ai Lavori Pubblici Manuel Tarraso ha aggiunto:

“Prende il via un altro importante progetto che partendo da via Toniolo giungerà fino al percorso ciclopedonale attualmente esistente al termine di Via Manzoni, in corrispondenza del confine comunale con Desio. L’obiettivo è quello di garantire un percorso ciclopedonale protetto per gli spostamenti cittadini e un collegamento sovracomunale ciclabile. Nell’ambito di questo progetto saranno anche riorganizzati gli spazi di accesso alla scuola Borghi che necessitano di adeguati spazi pedonali per garantire sicurezza agli studenti che frequentano il plesso scolastico”.

I lavori del Lotto 1

Il Lotto 1 del progetto “Green Lane Brianza Ovest” è costituito dal tratto della dorsale ciclo-pedonale est-ovest che attraversa il Comune di Cesano Maderno. Il progetto interessa gli ambiti stradali delle vie Toniolo, Col di Lana, Tagliamento, Bainsizza,

Livenza e Grigna fino a collegarsi con il percorso ciclo-pedonale esistente di via Sant'Eurosia; da quest’ultimo, proseguendo in direzione sud-est, sono interessate dal progetto le vie Val Camonica e Manzoni.

In questo modo il nuovo tracciato collega i percorsi ciclo-pedonali esistenti lungo via Col di Tenda (Tangenziale Sud) e via Manzoni in corrispondenza del confine comunale con Desio.

Il tracciato si sviluppa, da sud-ovest a nord-est e viceversa, attraverso sei tratte.

Il Lotto 1 riguarda la prima fase: il nuovo percorso ciclo-pedonale si collega a quello che scorre lungo il margine nord della via Col di Tenda (Tangenziale Sud) in corrispondenza dell’intersezione delle vie Toniolo e Col di Lana. Da questo punto il percorso si sviluppa in direzione nord lungo via Col di Lana fino al Giardino pubblico compreso tra questa e via Tagliamento. In questo tratto si prevede anche la riqualificazione degli spazi in corrispondenza degli accessi alla scuola primaria Borghi e al centro sportivo adiacente e la realizzazione di aree verdi.

La seconda fase è invece costituita dal futuro collegamento diretto del percorso ciclo-pedonale tra il Tratto 2 (vie Tagliamento, Bainsizza, Livenza, Grigna, Sant’Eurosia, Valcamonica, Monte Gavia, via Manzoni) e il Tratto 4 (via Manzoni, Tangenziale Sud), grazie all’interramento della SS35 Milano-Meda lungo via Manzoni secondo quanto previsto dal progetto di APL e dalle previsioni del PGT vigente del Comune di Cesano Maderno.