In arrivo a Limbiate altri due T-red. Le telecamere con rilevazione delle infrazioni saranno posizionati agli incroci tra via Monte Bianco - via Tonale e via Bonaparte - corso Como

A Limbiate altri due T-red

In arrivo due nuovi T-red a Limbiate, uno al quartiere Mombello e uno al Villaggio Fiori. A poche settimane dall’entrata in funzione del semaforo con telecamera all’incrocio tra via Monte Bianco e Monte Rosa, l’Amministrazione comunale ha deciso di installare due nuovi impianti per rilevare le infrazioni: uno all’intersezione tra via Monte Bianco e via Tonale, al quartiere Mombello e uno all’incrocio tra corso Como e via Bonaparte, al Villaggio Fiori, al confine con Bovisio Masciago.

Tratti stradali tra i più pericolosi del territorio

Nella sua relazione, il comandante della Polizia Locale Pasquale Tardi ha premesso che la Sp 527 (via Monte Bianco) e la Sp 44 bis (corso Como) rientrano tra i tratti stradali più pericolosi del territorio comunale, essendo stati negli anni oggetto di sinistri stradali gravi o mortali. Di conseguenza i pericoli soprattutto per l’utenza debole, ciclisti e pedoni, che si apprestano ad attraversare la strada in prossimità degli incroci semaforizzati.

Sanzioni ai conducenti che passano col rosso

Per migliorare le condizioni di sicurezza, la Giunta ritiene utile l'attivazione di un sistema di rilevazione automatica delle violazioni alle norme dell'impianto semaforico nei due incroci al fine di sanzionare i conducenti dei veicoli che passano con il rosso. "E’ necessario adottare gli opportuni controlli con un sistema di gestione del traffico cittadino e di ampliare le proprie attività nel settore del monitoraggio e controllo della mobilità, mediante la dotazione di sistemi elettronici per il controllo e la gestione del traffico, di tipo avanzato e completo" spiega la Giunta nella recente delibera che dà il via libera ai due nuovi T-red.

Gli impianti salgono così a quattro

Con questi impianti gli incroci con rilevazione di infrazioni presenti sul territorio comunale saliranno a quattro: sono infatti già operativi quello tra via Monte Bianco e via Monte Rosa e il primo attivato, all’intersezione tra corso Turati e via Milano. Quest’ultimo però potrebbe avere vita breve perché se inizieranno i lavori del nuovo supermercato nella ex area Snia di Varedo in questo punto è prevista la creazione di una rotatoria a carico dell’operatore privato.