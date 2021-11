Campagna vaccinale

Presso il San Gerardo e il nosocomio vimercatese arriveranno lunedì 28.400 dosi.

Arriveranno a destinazione lunedì 22 novembre, i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna presso l’Ospedale

San Gerardo di Monza e l’Ospedale di Vimercate di 28.400 dosi del vaccino Moderna.

In arrivo a Monza e Vimercate una nuova fornitura di vaccini Moderna

Nella mattinata di lunedì alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini a Piacenza e proseguiranno il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale presso le strutture sanitarie di Monza e Brianza.

In totale il Corriere SDA in collaborazione con l’Esercito Italiano consegnerà lunedì in Lombardia 337.400 dosi di vaccini Moderna.

Coinvolte nella fornitura anche le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto per un totale complessivo di 1.833.400 dosi.

Vaccinazioni in Lombardia, i numeri aggiornati

Intanto prosegue la campagna vaccinale. Secondo l'ultimo report reso noto da Regione, in Lombardia a ieri sono state somministrate 16.289.998 vaccini. Di seguito la tabella riepilogativa con tutti i dati: