In arrivo rimborsi per 442.000 abbonati Dazn. Capitanio "Agcom c'è. Per questo, e per molto altro"

Il gruppo Dazn rimborserà i tifosi che hanno avuto problemi di segnale durante le partite di Serie A Inter-Napoli e Udinese-Empoli della scorsa settimana.

Dazn, in arrivo rimborsi per 442.000 abbonati

"Chi paga per un servizio, ha il diritto di pretendere qualità ed efficienza - ha commentato il brianzolo Massimiliano Capitanio, commissario Agcom, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Quando questo non avviene, spesso interviene Agcom come Autorità garante nel campo delle telecomunicazioni".

"Se a breve verranno rimborsati oltre 442.000 utenti che hanno avuto problemi di segnale durante le partite Inter-Napoli e Udinese-Empoli è perché Agcom aveva già stabilito regole precise con due delibere ad hoc" - ha precisato Capitanio.

Agcom, spiega Capitanio, chiederà una relazione dettagliata sull'esito di questa vicenda per assicurarsi che i rimborsi arrivino effettivamente a tutti i cittadini che hanno perso fino a 15 minuti delle partite contestate.

I rimborsi saranno automatici

Intanto Dazn ha annunciato che i rimborsi saranno automatici e andranno a risarcire un numero di abbonati maggiore rispetto a quanto previsto dalla Delibera AGCOM 17/22/CONS che impone obblighi di rimborso in caso di mancato rispetto di determinati parametri di qualità del servizio. Il rimborso sarà pari a un quarto dell'abbonamento mensile.

Il servizio gratuito di Agcom

"Se le cose non dovessero andare in questa direzione (controversia) gli utenti possono comunque sempre usufruire del servizio gratuito dell’Autorità ConciliaWeb (consultabile qui https://lnkd.in/dJhbSGuP) per trovare un giusto accordo con la società - ha sottolineato Capitanio. Il servizio, che è di estrema utilità e concretezza, è naturalmente a disposizione per un ampio ventaglio di controversie con operatori telefonici o tlc in genere, e non solo. Ad ogni modo l’AGCOM nel suo esercizio dei poteri di vigilanza monitorerà su entità e modalità dell’indennizzo automatico promesso da DAZN, nonché sui criteri di individuazione dell’utenza interessata".

In arrivo in Italia una struttura operativa NOC

Oltre agli indennizzi è importante aggiungere che DAZN ha annunciato una modifica dell’attuale assetto organizzativo di Gruppo con la creazione in Italia di una struttura operativa NOC (Network Operations Center) per monitorare la qualità del servizio e agire in modo ancora più tempestivo per risolvere eventuali problematiche tecniche.

"Agcom c'è. Per questo, e per molto altro" - ha concluso Capitanio.